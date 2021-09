L’autunno è ormai alle porte e come ogni anno arriva il momento di togliere dall’armadio costumi e parei per far posto alla nuova stagione. Se da un lato è un’attività faticosa, fare il cambio di armadio è un’ottima occasione per fare un piccolo resoconto di cosa c’è nel nostro guardaroba. E siccome nel guardaroba dell’autunno 2021 non potrà mancare un accessorio di questo colore è il momento giusto per vedere se lo abbiamo oppure no.

Parola d’ordine: osare

I colori più glamour della moda autunnale e invernale (AI 2021-22) sono tutti colori forti, energici e molto audaci. Gli stilisti hanno abbandonato tutte le tonalità spente per lanciare un chiaro messaggio di ottimismo e di ripresa, coerentemente con il periodo che stiamo vivendo. Gli abbinamenti dovranno essere spavaldi e bisognerà osare tantissimo con accessori metallizzati come scarpe, borse e cinture che daranno un tocco di luce a tutti i nostri outfit.

Sono queste le gradazioni da scegliere

Per essere glamour il prossimo autunno dobbiamo dimenticare i toni pastello molto alla moda nelle scorse stagioni. I nostri look autunnali e invernali saranno creati a partire da abbinamenti di colori decisi e carichi di energia. Le gradazioni di tutti i colori che sceglieremo di indossare dovranno essere vive e brillanti. Al posto del bordeaux proviamo a scegliere il rosso fuoco, indossiamo una camicetta blu elettrico con un pantalone lilla invece del classico look bianco-blu. Osiamo con il giallo limone e con il rosa, anche se sono colori più estivi. Ma il protagonista indiscusso della prossima stagione sarà un colore sorprendente.

Il colore prediletto è proprio lui

Il colore in cima alla classifica per questa stagione sarà il verde, simbolo di positività, speranza e natura. Il verde è anche il colore della sostenibilità e del riciclo, temi verso cui anche un Mondo sfarzoso come quello della moda si sta dirigendo. Anche qui dovremo abbandonare il verde bottiglia e il verde militare perché spopoleranno borse, scarpe, cappotti con gradazioni energiche e brillanti.

Quindi quest’anno, quando facciamo il cambio di stagione, ricordiamoci di controllare se abbiamo qualcosa di verde. Altrimenti concediamoci un piccolo regalo che ci metta di buon umore e che ci possa ricordare di essere positivi. Possiamo optare per una pochette verde smeraldo, un cappotto verde brillante o una sciarpa verde prato. Le scelte sono tantissime e non dobbiamo avere paura di osare anche negli abbinamenti.