Nel detersivo per i piatti al limone c’è veramente il limone? La risposta è sorprendente. Una domanda a cui forse in pochi hanno pensato, ma la risposta vi lascerà a bocca aperta. Il detersivo per i piatti è uno strumento molto comune. Esiste spesso di varie tipologie: limone, aceto, mela e via dicendo. Ma questi elementi naturali sono veramente presenti nel prodotto oppure sono chimici? Il team di Proiezionidiborsa ha la risposta per voi.

I detersivi per piatti si possono fare anche a casa, se si ha tempo e voglia. Sennò bisogna utilizzare quelli presenti sul mercato che spesso riteniamo aggressivi o troppo chimici. Ma in realtà no. Infatti all’interno del detersivo per piatti al limone c’è veramente il limone spremuto, non c’è il succo di limone. Mentre invece non crederete mai al fatto che, se comprate il succo di limone confezionato, questo non ha nulla a che fare con il limone. Anzi è fortemente acidificante. Inoltre, spesso nella composizione si trovano conservanti poco naturali.

Come fare un detersivo per i piatti fatto in casa

Munitevi di limone, aceto, sale e acqua. Potrete preparare un detersivo ecologico che lascia i piatti pulitissimi e profumati. Basta frullare con un mixer a immersione 3 limoni tagliati a rondelle e senza semi, insieme a 400 millilitri di acqua e a 200 grammi di sale. Versate tutto in una pentola e portare a ebollizione il preparato insieme a 100 millilitri di aceto. Appena il composto sarà denso, avrete creato il vostro eco-detergente che può essere conservato in bottiglie di plastica o di vetro. Nel caso in cui doveste tagliare più limoni, provate a metterli in camera. Clicca qui per sapere perché.

Che dire? Ora sapete che il detergente al limone per lavare i piatti non è poi così malvagio, ma se non vi fidate, noi di Proiezionidiborsa vi abbiamo posto un’alternativa valida. Un metodo fai da te per fare il vostro detersivo in modo facile e risparmiando. E ricordate, preferite sempre il limone al succo di limone confezionato.