La bellezza di un Paese come l’Italia non si vede solo dall’azzurro del mare o dalle maestose montagne. Il nostro territorio racchiude un patrimonio artistico davvero invidiabile, un vero e proprio tesoro della cultura.

Sono tanti gli edifici e i luoghi che nascondono importanti opere storiche e che farebbero felice ogni appassionato in materia. La capitale è senza dubbio una delle mete che non tradiscono da questo punto di vista e che non possiamo farci mancare.

Nel cuore di Roma c’è un palazzo settecentesco, pura espressione dell’arte passata, che ospita un museo di rara bellezza. Ma non è tutto; alcuni avrebbero dichiarato che all’interno si aggira il fantasma di una giovane nobile.

Se amiamo la cultura e ci affascina l’arcano, potremmo visitare questo splendido luogo che ha catturato l’attenzione di tantissimi visitatori.

Il Museo di Roma al Braschi

Durante una gita nella capitale, non facciamoci mancare una visita a Palazzo Braschi. Raggiungerlo è facilissimo, in quanto si trova proprio nel bel mezzo di Roma. La sede è infatti tra le piazze Navona e Campo dei Fiori, nella zona storica della città.

Al suo interno si resta ammaliati dalla vastissima collezione di opere artistiche, che spaziano dal Medioevo agli inizi del Novecento. Se ne conterebbero più di centomila, messe in mostra a rotazione per la gioia dei visitatori di turno. Sculture, incisioni, fotografie e molte altre realizzazioni sono una vera goduria per la vista, sia per gli intenditori che per i neofiti.

Nel cuore di Roma c’è un palazzo settecentesco con uno splendido museo in cui si dice si aggiri un fantasma inquietante

La storia narra che Palazzo Braschi fu costruito per volontà di Papa Pio VI come dono al nipote, Luigi Braschi. Questi sposò in seguito Costanza Falconieri, una giovane donna che amava il sapere e aveva gusti raffinati.

Purtroppo, la ragazza morì in circostanze tragiche e che non parrebbero ancora del tutto chiare. La parte più inquietante, però, è un’altra. Alcune persone affermerebbero di aver visto il fantasma della giovane girovagare per le stanze dell’edificio. Altri giurerebbero di aver udito rumori di passi o visto luci strane.

Starà a noi crederci o meno, fatto sta che per molti questa vicenda potrebbe essere un ulteriore motivo di visita al museo. Palazzo Braschi si trova in Piazza di San Pantaleo, 10 e apre ai turisti dal martedì alla domenica con orario continuato. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito ufficiale.

Lettura consigliata

In questa famosa città italiana esiste una terrazza panoramica dove godere di una vista mozzafiato senza spendere un solo soldo