Nel cuore del Salento, visitiamo la splendida località della Puglia famosa per una delle chiese più belle d’Italia

La Puglia è la Regione più lunga d’Italia, con i circa 480 chilometri di costa che vanno da Marina di Chieuti a Santa Maria di Leuca. Al suo interno ci sono paesaggi unici, borghi meravigliosi, mare da favola e città storiche che l’hanno resa la Regione più bella del Mondo nel 2020 e nel 2021, premiata dai prestigiosi giudici di National Geographic. Uno dei tanti vanti del nostro Paese che, però, moltissimi italiani non hanno ancora visitato. Una grave pecca da colmare quanto prima. Tra le sue bellezze, c’è anche una chiesa di altissimo valore artistico, posta nel cuore del Salento. Scopriamola insieme.

Molti VIP arriveranno in Puglia nel mese di agosto per trascorrere le vacanze lungo le sue coste. Non solo, soggiorneranno in masserie o resort da “Mille e una notte” e potranno conoscere tantissimi borghi davvero spettacolari. Uno dei tanti motivi per cui dovremmo essere fieri del nostro Paese, che esporta nel Mondo perle di rara bellezza come questa Regione, che ha raccolto numerosissimi consensi negli ultimi anni. Il Salento, nella parte Sud della Puglia, è il luogo delle Maldive italiane, ma non solo. Raccoglie bellezze storico paesaggistiche di ogni tipo, abbinandole a un’arte culinaria davvero di altissimo livello. Insomma, non è davvero possibile che ci siano ancora italiani che non l’abbiano ancora visitato!

Nel cuore del Salento, visitiamo la splendida località con una stupenda cattedrale romanica

Galatina è una città di circa 25mila abitanti, situata a poco più di 20 chilometri da Lecce. Una delle tante perle del Salento, magari sconosciuta ai più per la sua distanza dal mare. Eppure, il suo centro storico è davvero stupendo, con una chiesa a spiccare su tutti: quella di Santa Caterina. È una delle cattedrali più belle d’Italia, una splendida commistione tra lo stile gotico e quello romanico.

Anche se è il suo interno a colpire maggiormente. Completamente affrescata, dai soffitti alle pareti, passando per le colonne. Una sorta di pinacoteca dove ammirare capolavori di scuola giottesca e senese. Per capire meglio il capolavoro di cui stiamo parlando, possiamo riassumere tutto in una frase: il numero dei cicli pittorici presenti all’interno degli affreschi è secondo solamente alla Basilica di San Francesco ad Assisi.

Cosa vedere a Galatina

Dopo aver ampiamente ammirato questa meraviglia dell’arte italiana, possiamo visitare altri monumenti del centro storico. Le sue chiese barocche, i suoi palazzi. Tutto questo rende Galatina davvero speciale. Come il profumo di pasticciotto che si respira tra le strette vie del centro. Qui, peraltro, fu preparato la prima volta, presso la pasticceria Ascalone, nel 1745. Ebbene, oggi, questo locale c’è ancora!

Da vedere, la Chiesa dei Santi patroni, Pietro e Paolo, nell’omonima piazza, cuore pulsante della città soprattutto a fine giugno, con il concerto della Taranta. La Torre dell’Orologio, dedicata a Vittorio Emanuele II. Palazzo Orsini, sede del comune, Palazzo Ducale Castriota-Skanderbeg. Il Sedile, una volta sede del podestà, che spicca per i suoi splendidi archi. Le tre porte della città, quella di San Pietro, dei Cappuccini e della Luce.

Per finire con la piccola cappella di San Paolo, dove, leggenda narra, nacque la famosa Pizzica, il ballo popolare divenuto famoso nel Mondo. Si dice che le giovani donne arrivassero qui per farsi guarire dal morso del ragno delle tarantate. I tamburelli aiutavano l’esercizio, facendole scatenare in un ballo convulso e frenetico, prima di essere purificate proprio all’interno della cappella. Nel cuore del Salento, visitiamo la splendida località di Galatina, una perla ricca di arte e storia che conquisterà chi deciderà di conoscerne le bellezze.