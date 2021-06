In estate la cosa che vorremmo tutti è goderci qualche momento di sereno relax sotto l’ombrellone alternato a meravigliosi e freschi bagni in mare. Non mancano però i rischi e oltre a quelli in acqua per la presenza di meduse, possono esserci anche quelli legati ad aver preso troppo sole.

Non ci si riferisce alle bruciature ma ai colpi di calore o insolazione. Fra i sintomi più comuni ci sono capogiri, nausea, vertigini, vomito, debolezza, mal di testa e in alcuni casi persino febbre e contrazione muscolare.

Cosa fare in questi casi? Sicuramente la prima cosa è cercare un posto all’ombra e ben riparato dal sole, oltre che areato e fresco. Poi è bene cominciare a reidratare l’organismo perché una lunga esposizione al sole può provoca disidratazione.

Nel caso di insolazione sono questi i cibi freschi e gustosi da mangiare

Il primo rimedio naturale è ovviamente l’acqua o bevande ricche di sali minerali. Sono da evitare il caffè o gli alcolici che in questi casi peggiorerebbero la situazione aumentando il livello di disidratazione.

Oltre alle bevande, esistono, però anche dei cibi appositi che possono aiutare in questa situazione. Infatti, nel caso di insolazione sono questi i cibi freschi e gustosi da mangiare.

Primo fra tutti l’avocado molto ricco di fosforo utilissimo anche per il nostro sistema nervoso e il rafforzamento delle ossa e dei denti. Inoltre contiene anche tantissimo potassio.

Sono consigliate anche tutte le verdure cosiddette a foglia verde perché contengono ferro, calcio e magnesio oppure altra frutta.

Altri frutti che fanno bene in estate per la reidratazione

Quelle più consigliate da poter consumare per una buona dose di potassio, la salute dei tessuti muscolari e reidratarli sono i seguenti. Abbiamo il pompelmo, la banana, le mandorle, le pesche e il cocco.

Non si deve dimenticare anche la frutta secca, in particolare quella senza il guscio ottima fonte anch’essa di magnesio, ferro e potassio. Infine, anche i frutti di bosco possono essere consumati per avere un’ottima riserva di Sali minerali. Specialmente quelli dal colore viola e blu, sono ricchi di ferro magnesio, potassio e calcio.

