Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come già anticipato settimana scorsa, nel breve periodo potremmo assistere a prese di beneficio sul petrolio. La settimanale appena conclusasi, e soprattutto l’ultima seduta, ha confermato lo scenario che vede area 50 dollari come obiettivo di questo rialzo prima di una fase ribassista e successiva ripartenza al rialzo.

Ricordiamo che a meno di fattori esogeni, l’uscita dalla pandemia dovrebbe favorire la ripresa degli spostamenti e, quindi, del consumo del petrolio con conseguente aumento dei prezzi.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Nel breve periodo potremmo assistere a prese di beneficio sul petrolio: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 11 dicembre a quota 46,57 dollari in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,67% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

L’ultimo ostacolo, prima del III obiettivo di prezzo in area 48,84 dollari, in area 16,98 dollari sta frenando l’ascesa delle quotazioni che verrebbe messa in pericolo da una rottura del supporto in area 45,82 dollari. La rottura di questo livello aprirebbe le porte a una discesa fino in area 43,82 dollari. Questo potrebbe essere un buon livello da cui ripartire. Da notare che lo Swing indicator si trova in solida posizione rialzista.

Petrolio: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale

Con la sesta settimana consecutiva al rialzo, le quotazioni hanno definitivamente rotto il trading range di cui parliamo da giugno. A questo punto, quindi, ci sono tutti i presupposti per il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in aera 50,87 dollari (III obiettivo di prezzo).

Da notare che il BottomHunter ha un segnale rialzista in corso così come lo Swing Indicator.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 36,3 dollari metterebbe a rischio la struttura del rialzo in corso.

Time frame mensile

Niente da aggiungere a quanto scritto settimana scorsa