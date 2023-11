Nel borgo del tartufo bianco in Toscana: quanto costa raggiungerlo a bordo di un treno storico attraverso la Val d’Orcia

Le date di novembre da segnare in agenda per gli appassionati del tartufo bianco-Foto da imagoeconomica

Due weekend di novembre dedicati al tartufo bianco, protagonista indiscusso della Mostra Mercato che si terrà nel meraviglioso borgo toscano di San Giovanni d’Asso. Il modo migliore di raggiungerlo? A bordo di un treno storico che fa tappa proprio nella patria del tartufo.

Sono due le date di novembre da segnare in agenda per gli appassionati del tartufo bianco, l’11-12 e il 18-19. In questi due weekend il diamante bianco sarà protagonista indiscusso di due manifestazioni aperte al pubblico, con degustazioni lungo il borgo, cene, street food e banchi di vendita.

A San Giovanni d’Asso c’è un piccolo museo dedicato al tartufo, con percorsi olfattivi e tattili. Per visitarlo bisogna scendere nei sotterranei del bel castello del dodicesimo secolo che domina il piccolo centro. Dalle finestre delle stanze alte si coglie con lo sguardo la particolare bellezza del paesaggio circostante, ma gli interni non sono da meno. Oltre ai magnifici saloni e agli arredi raffinati il castello ospita la vera eccellenza della zona, il tartufo bianco delle Crete Senesi.

Nel borgo del tartufo bianco

I tartufai di San Giovanni d’Asso sono dei veri artisti del mestiere. Sono loro che percorrono il territorio palmo a palmo tra fossi e boschi di pioppi alla ricerca del diamante bianco. Accompagnatori instancabili, al loro fianco ci sono i cani da tartufo, animali preziosi dall’olfatto finissimo. Costano fino a 5-6 mila euro e costituiscono una vera attrazione insieme al museo e a tutto il resto.

Nel borgo del tartufo bianco sono tante le iniziative a carattere gastronomico. Si potrà gustare il tartufo con uovo di quaglia o con panna cotta e cioccolato fondente, in sapiente abbinamento con vini DOC Orcia e con moscati e passiti. Nel secondo weekend degustazioni a base di tartufo bianco e Pecorino di Montalcino in abbinamento a Champagne di Hautvillers.

A bordo di un treno storico a vapore

C’è un modo speciale di raggiungere San Giovanni d’Asso, un treno storico a vapore, il Treno Natura, che attraversa la Val d’Orcia e le Crete Senesi seguendo diversi itinerari legati a sagre e mostre. Nei weekend di novembre, l’11-12 e il 18-19, il borgo del tartufo sarà la destinazione finale. Si parte da Siena la mattina e si fa ritorno in serata. Si fa tappa a Monte Antico per il rifornimento di acqua e carbone, poi ci si immerge nel Parco della Val d’Orcia e nell’affascinante paesaggio delle Crete Senesi.

La linea è quella che una volta collegava a Siena e Grosseto i borghi dell’interno. Alcuni tratti sono attraversati solo dalla ferrovia, non ci sono strade ma solo colture a perdita d’occhio. Si arriva a San Giovanni d’Asso in tarda mattinata e si riparte nel tardo pomeriggio. Nel viaggio di ritorno si fa tappa ad Asciano. Il costo del viaggio è di 50 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 10 anni senza posto assegnato. Con posto assegnato il prezzo sale a 30 euro. La prenotazione è obbligatoria sul sito dedicato.