La festa degli innamorati è dietro l’angolo e, come ogni ricorrenza, arriva il solito dilemma: cosa regalare alla persona amata? E se questa non fosse il fidanzato, ma si volesse fare un regalo originale ad una amica? Ormai è ora di evolversi e pensare a qualcosa di diverso dal solito, senza però rinunciare a un tocco d’originalità.

Di solito è sempre più complicato trovare qualcosa che piaccia al proprio uomo e che sia per lui. I maschietti, si sa, sono sempre difficili da accontentare quando si tratta di idee regalo.

Eppure le scelte sono tante. Si può regalare un’esperienza, un ricordo, non solo qualcosa di materiale. Lo stesso vale sul cosa regalare a San Valentino per lei.

Bisogna uscire dai soliti schemi e iniziare a pensare in un altro modo. Per esempio: cosa si può fare per San Valentino che sia originale? Allora nel 2022 basta idee scontate, è ora di far funzionare le meningi.

Anzitutto, è importante capire che comprare qualcosa di bello non sempre è sinonimo di successo. Bisogna stare attenti ai gusti del proprio fidanzato o della propria fidanzata.

Alcune idee possono essere valide anche per un bel regalo ad una amica. Ad esempio, per dimostrare loro affetto, vicinanza e perché no, amore. Del resto non è solo l’amore romantico che va celebrato il giorno di San Valentino.

Nel 2022 basta idee scontate, ecco cosa regalare per un San Valentino originale al proprio uomo, alla coppia ma anche ad un’amica

Quante sognano di regalarsi un bel bagno romantico con il proprio lui che possa riaccendere la passione? Un’idea fantastica per questo è un set di “bombe da bagno”. Un regalo utilissimo per la coppia che farà scintille e che farà rilassare lui e lei.

Un’alta idea per gli appassionati è un kit per realizzare il gin. Nelle confezioni sono presenti tutti i materiali necessari per realizzare le creazioni preferite e brindare assieme al partner alla salute di una storia duratura. C’è anche la versione per realizzare un’ottima birra fatta in casa. Magari da chiamare come la persona amata.

Recentemente fare a maglia come le nonne è diventato un hobby molto amato anche dai vip di Hollywood. Allora perché non proporre un kit introduttivo al lavoro a maglia? È rilassante, piacevole e molto utile quando arriva l’inverno.

Per gli amanti della magia, da considerare la possibilità di un bel cofanetto viaggio a Disneyland Paris, che proprio nel 2022 compie trent’anni. Quale occasione migliore per visitarlo insieme?