Nei sondaggi Fratelli d’Italia va in testa, il PD in lieve calo

In uno degli ultimi sondaggi commissionati da un’emittente televisiva ad uno dei più noti istituti di ricerca italiani, la Meloni sale. Passa dal 21,1% al 21,4%. In lieve flessione il PD, dopo che pure aveva registrato qualche segno «più» in seguito all’elezione di Sergio Mattarella. Le idee e i principi di Fratelli d’Italia sembrano essere premiati. Più che altro, probabilmente viene premiata la scelta di non fare alleanze di comodo pur di salire al Governo. Perché uno dei punti su cui rimane ferma Giorgia Meloni e il suo team è che non andrà al Governo col Movimento 5 Stelle né tantomeno con il PD. Rimane «una donna di centro destra e di destra» come ha dichiarato pochi minuiti fa durante una diretta radiofonica.

Appello all’orgoglio d’appartenenza

A questo punto il problema sarebbe quello dell’unità interna, ma la Meloni pare precisare che ciò che realmente conta all’interno di una coalizione è «l’unità di visione». Rivendica infatti l’importanza di sentirsi fieri all’interno del centro destra per le proprie idee e invoca il ripristino di un certo orgoglio d’appartenenza. In sostanza è questo il messaggio che, passando sulla testa della gente, vuole far giungere agli alleati che ancora oggi poggiano le basi su Silvio Berlusconi. Per le scaramucce tra lei e il leader del carroccio, al momento non se ne sta più parlando. Forse, com’è auspicabile, preferiscono lasciar sfumare con una certa naturalezza. Come dire, il tempo è la migliore medicina.

Allo stato i punti fermi del partito (tra gli altri) sono la battaglia per l’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica e il «no» al Green Pass. Cui si aggiunge il «no» ad eventuali apparentamenti con la sinistra e i pentastellati.

Il PD

I malpensanti temono possa profilarsi all’orizzonte una strada tutt’altro che in discesa per il Partito Democratico che avrebbe perso la stampella del Movimento 5 Stelle. Non foss’altro perché il Movimento in sé, è in caduta libera e secondo i bene informati scenderà ad un consenso stimato intorno al 10%.

Nei sondaggi Fratelli d’Italia va in testa, il PD in lieve calo

Nella corsa alle elezioni politiche, com’è risaputo, qualche giornalista tutto pepe, ha punzecchiato l’attuale premier Mario Draghi. Il capo del Governo ha detto chiaro e tondo che non è sua intenzione. Però in politica mai dire mai. In fondo disse così pure Sergio Mattarella alla fine del primo settennato da Capo dello Stato. Tra l’altro Draghi oltre ad essere molto impegnato sulle incombenze governative, qualche visita a luoghi e città pure la concede. Certamente motivate da nobili motivi. Ma, in altri tempi, questo poteva apparire come un assaggio di campagna elettorale. Ovviamente però sono solo futili considerazioni frutto di un’interpretazione, figlia della libertà di espressione, non supportata dalla volontà dichiarata di Draghi di non essere direttamente interessato alle politiche 2023. Intanto nei sondaggi Fratelli d’Italia va in testa mentre il PD è in lieve calo. La corsa per le prossime elezioni è già partita.