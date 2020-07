Nei prossimi mesi investire in oro o sui mercati azionari?

La domanda è legittima in quanto i mercati azionari sono impostati fortemente al rialzo, ma anche sull’oro vengono dati target molto interessanti. L’opinione comune, infatti, è che le quotazioni del metallo prezioso (prezzo in tempo reale) continueranno a salire anche nei prossimi mesi.

Bisogna, quindi, cercare di capire quale sia il potenziale rialzista dell’oro e confrontarlo con quello dei mercati azionari per i quali, nel caso dell’indice italiano, è atteso un rialzo di almeno il 25%.

Nei prossimi mesi investire in oro o sui mercati azionari? gli obiettivi secondo l’analisi grafica e previsionale

Time frame giornaliero

Le ultime sedute hanno visto una forte resistenza in area $1.804. Dopo varie oscillazioni, però, l’ultima seduta della settimana ha visto la rottura di questo importante livello. A questo punto ci sono i presupposti affinché il rialzo possa continuare fino al III° obiettivi di prezzo in area $1.871.

Chiaramente la rottura in chiusura giornaliera del supporto in area $1.804 potrebbe far scendere le quotazioni fino in area $1.779.

Time frame settimanale

Sul settimanale tutti procedere come da manuale. Nuova settimana al rialzo con obiettivo in area $1.975 e massima estensione in area $2.220.

Volendo essere iper-prudenti, notiamo come la resistenza in aera $1.823 abbia respinto le quotazioni. Questa debolezza non va trascurata. Le quotazioni, infatti, potrebbero, senza alcun impatto sulla tendenza in corso, scendere fino al supporto in area $1.730.

Time frame mensile Anche sul mensile tutto procede come da copione con le quotazioni dirette verso il III° obiettivo di prezzo in area $1.917. Per il raggiungimento d questo obiettivo sarebbe necessaria una chiusura mensile superiore a $1.831.

Conclusione: gli spazi per un rialzo dell’oro sono abbastanza limitati. Fino a prova contraria, quindi, bisogna continuare a cavalcare il rialzo dei mercati azionari.