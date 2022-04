Storicamente il titolo Campari ha sempre offerto un buon rendimento e un’adeguata sicurezza ai suoi investitori. È, infatti, uno dei pochi titoli che può essere acquistato a occhi chiusi. Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, infatti, il titolo in questione ha sempre offerto nel lungo periodo performance eccezionali. Basti pensare che la probabilità che alla fine del periodo la performance sia positiva è sempre il 100% per investimenti della durata superiore ai cinque anni. Con queste statistiche a disposizione, quindi, possiamo dire che questo è un titolo azionario da comprare in qualsiasi momento. Tanto nel giro di 5 anni il rendimento dell’investimento sarà certamente positivo.

Per capire l’entità della forza di Campari basta guardare alla performance degli ultimi cinque anni. Il titolo, infatti, ha guadagnato oltre il 100% a fronte di un settore di riferimento che ha perso circa il 2% e un mercato italiano che ha guadagnato poco più del 10%.

Negli ultimi mesi, però, il titolo ha fatto peggio sia dei suoi competitors che del mercato italiano. Ci sono, però, i primi segnali di ripresa e nei prossimi mesi Campari potrebbe continuare a essere uno dei migliori titoli di Piazza Affari.

Secondo il giudizio degli analisti, riportato su riviste internazionali, il consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 5% circa.

Nei prossimi mesi Campari potrebbe continuare a essere uno dei migliori titoli di Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 11 aprile a quota 10,725 euro in ribasso dello 0,19% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista con la conferma avutasi da una chiusura settimanale superiore a 10,6 euro. A questo punto potrebbe essere molto probabile il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 13,627 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto rappresenta non solo i massimi storici, ma anche il livello dal quale l’ultima volta è iniziato un profondo ribasso, sul titolo.

Una chiusura superiore a 13,627 euro, quindi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 18,523 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 23,42 euro (III obiettivo di prezzo).

Ovviamente, una chiusura settimanale inferiore a 10,6 euro potrebbe determinare un’inversione ribassista. Gli obiettivi potranno essere calcolati solo dopo che l’inversione è stata confermata.