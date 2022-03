L’amore sarà al top per Bilancia e Vergine, mentre gli astri e l’oroscopo prevedono grossi guai, in affari e cuore, per Toro, Gemelli e altri due segni zodiacali

Non saranno giorni facili per molti segni zodiacali. L’oroscopo dice che nei prossimi giorni l’amore sarà al top per Bilancia e Vergine. Per gli altri, invece, ci sarà sempre qualcosa che ci darà fastidio e che dovremo affrontare. Nulla di irrimediabile, per fortuna.

L’Ariete si dedicherà al fitness. È il momento di pensare alla prova costume che ci preoccupa, vista la bilancia. Un’occasione, poi, per staccare, considerando che molti piccoli fastidi ci complicheranno la settimana.

Il Toro avrà un periodo in salita, nel mondo del lavoro. Un ostacolo, infatti, anche grosso, potrebbe minare le nostre sicurezze. Infatti, saremo di cattivo umore, facilmente irritabili e dedicheremo poco tempo al nostro partner. Tutto sommato, è un bene.

Il Leone farebbe bene a non sbagliare il giorno per chiedere un appuntamento di cuore

In generale, non è una settimana particolarmente positiva anche per i Gemelli. Anche in amore, la distanza con il partner si farà più marcata, mentre le buone notizie arrivano per i single che potrebbero fare un incontro importante.

Giorni di grandi progetti per il Cancro che ha mille idee, non tutte realizzabili. Quanto al cuore, invece, faremo chiarezza su molte cose del nostro rapporto e non sempre questo potrebbe essere un bene.

Ad inizio settimana, il Leone farebbe bene a non chiedere appuntamenti di cuore o riceverà, in risposta, un categorico no. Andrà meglio nei giorni successivi. Andiamo a quella festa o serata dove siamo stati invitati, perché potremmo non pentirci.

I nati della Vergine dovranno lavorare sodo. Non si sono vie d’uscita, purtroppo. Proprio questa stanchezza mentale, ci porterà ad essere più esuberanti nei rapporti personali, lasciandoci andare più del solito. Grosso acquisto in vista.

La Bilancia avrà, in generale, la testa per aria. Scrivere una mail, ad esempio, richiederà più tempo del necessario. Almeno sarà una settimana top in amore, anche perché la ritrovata fiducia ci spingerà ad osare di più. E saremo premiati.

Lo Scorpione si dedicherà a piccoli lavoretti rimandati, come raccogliere i documenti per le tasse. In amore, invece, ci guarderemo indietro, ripensando a un rapporto del passato. Ottima la vita sociale, soprattutto nel weekend.

Inizio di settimana complicato per il Sagittario. Piccole cose, ma molto fastidiose. Probabile anche uno scontro con il nostro capo. Gli altri, invece, faranno affidamento su di noi per i loro problemi. Saremo una sorta di telefono amico.

Per il Capricorno è il momento di affrontare le nostre paure. Rimandare non serve. Anche per chiarire un malinteso con una persona che ci sta a cuore e che non vogliamo affrontare.

L’Acquario è in cerca di tempo da dedicare a noi stessi. Il che ci permetterà di vedere certi problemi con una visuale diversa, rimpicciolendoli. Meno positivo, invece, il fine settimana. Sarà bene pensare a qualche idea.

I Pesci saranno concreti. Penseremo, soprattutto, ai nostri interessi e a come migliorare le entrate. Anche perché con gli altri avremo un atteggiamento irritabile, mostrando il lato brutto del nostro carattere.