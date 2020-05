Finalmente anche i negozi di abbigliamento hanno visto nuovamente la luce. Tra i maggiori dilemmi su cui si è dibattuto c’è sicuramente quello legato alla sanificazione dei capi di abbigliamento. Un dilemma che ha visto divisa l’opinione pubblica. Per i rappresentanti delle imprese di settore, non sembra invece esserci dubbio al riguardo. Ma vediamo più nel dettaglio le varie posizioni espresse in materia di negozi di abbigliamento e sanificazione.

La posizione del Comitato Tecnico Scientifico

Nel suo apposito protocollo , il Comitato tecnico scientifico non sembra aver fatto menzione alcuna degli obblighi di sanificazione dei vestiti. S’intende per tali sia quelli “di stanza” negli esercizi commerciali in attesa ormai da mesi sugli espositori, sia quelli provati dai clienti e non acquistati. Resta invece immutato l’obbligo di utilizzo di mascherine e guanti nei camerini, come l’obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata.

La posizione della Federazione Moda Italia

Ancor prima che il Comitato tecnico scientifico si fosse pronunciato sul punto, la Federazione Moda Italia aveva espresso il suo parere. Vale a dire: nessun obbligo di sanificazione, data la mancanza di riscontri scientifici sulla trasmissibilità del virus tramite capi di abbigliamento.

Negozi di abbigliamento e sanificazione: le diverse strategie adottate

Tutto ciò premesso, vediamo gli scenari che si sono presentati in pratica con la riapertura dei negozi. Non c’è quindi da stupirsi se le soluzioni adottate dai negozianti siano state le più varie. C’è infatti chi tassativamente non permette di provare gli abiti in negozio, ma concede un tot di giorni per effettuare il cambio, se necessario. Chi invece ha optato per una sorta di “sanificazione”degli abiti usciti dal negozio, prima che vengano nuovamente rimessi in vendita.

In buona sostanza, ogni marchio e catena sembra adottare le precauzioni che reputa più opportune. Del resto, se la trasmissione del virus si propaga per via aerea, sembra più che sufficiente indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso, prima di provare gli abiti. Di contro, pensare ad una sanificazione ad ogni prova d’abito, significherebbe correre pure il rischio di danneggiare irrimediabilmente i vestiti.