Storicamente il titolo SIT ha fatto peggio del mercato italiano e del suo settore di riferimento. Tuttavia negli ultimi tre mesi questo titolo azionario ha fatto faville con un rialzo di oltre i 30% a fronte di un settore di riferimento e del mercato italiano che hanno guadagnato poco più del 10%.

Questo importante rialzo, però, non è stato ancora sufficiente per spingere il titolo in territorio di sopravvalutazione. In base ai multipli degli utili, infatti, SIT è fortemente sottovalutato rispetto ai suoi competitors. Il suo PE, infatti, è pari a 8 e va confrontato con un PE medio di 28 del suo settore di riferimento. Le quotazioni, quindi, potrebbero più che triplicare e il titolo sarebbe ancora sottovalutato. Il Price to Book ratio, sebbene in maniera più attenuata, conferma la sottovalutazione che in questo caso risulta essere del 50% circa.

Negli ultimi tre mesi questo titolo azionario ha fatto faville. Le attese per il futuro secondo l’analisi grafica

SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 18 gennaio a quota 6,52 euro in rialzo del 1,56% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e la settimana in corso potrebbe confermare la rottura dell’importante resistenza in area 6,3 euro (II obiettivo di prezzo). In questo caso verrebbe confermato lo scenario che vede le quotazioni dirette in area 7,5 euro (III obiettivo di prezzo). Su questi livelli, poi, potremmo assistere a prese di beneficio e a un ritracciamento.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 6,38 euro (II obiettivo di prezzo) metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista, ma si sta scontrando con la forte resistenza in area 6,4 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 8,2 euro.

In caso contrario le quotazioni potrebbero ritracciare fino in area 5,6 euro. Solo una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che sia sul settimanale che sul mensile lo Swing Indicator è rialzista.

Approfondimento

