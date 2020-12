Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo le recenti voci, avvalorate tra l’altro dall’allontanamento di Meustier, neanche le nozze con Unicredit smuovono Banca MPS, quale futuro per il titolo bancario?

Certo la situazione per la banca senese sia molto complessa è evidente. Come riportato sul IlSole24Ore, al momento non ci sono candidati per l’unione con Banca MPs visto che tutti fuggono spaventati dalla complicata situazione in cui si trova l’istituto. D’altra parte, da febbraio il capitale di Banca MPS sarà sotto i requisiti BCE e l’aumento di capitale sarà iper-diluitivo per chi non lo sottoscrive. L’alternativa è la soluzione che porterebbe all’Alitalia del credito, così viene chiamata tra gli operatovi di Borsa. Ovvero, a una fusione tra Banca MPS, Carige e la Popolari di Bari.

In attesa degli sviluppi futuri, gli analisti sono molto prudenti sul titolo con consenso Underperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 7% circa.

Neanche le nozze con Unicredit smuovono Banca MPS, quale futuro per il titolo bancario secondo l’analisi grafica?

Banca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 1,162 euro in ribasso del 1,78% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista e, sostenuta da un segnale dello Swing indicator, punta verso gli obiettivi indicati in figura.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza solo nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1,198 euro.

Time frame settimanale

Nel medio periodo le quotazioni puntano il I obiettivo di prezzo in area 0,7126 euro. Questo obiettivo diventa sempre più probabile dopo il fallito recupero della resistenza in area 1,204 euro. Inoltre lo Swing Indicator continua a rimanere saldamente ribassista.

Per le prossime chiusure settimanali, quindi, monitorare cosa accadrà in prossimità di area 1,204 euro.

Time frame mensile

Dopo il fallito recupero in chiusura del mese di novembre, le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 0,7191 euro. Un obiettivo molto vicino a quello individuato sul time frame settimanale.

Solo un recupero di area 1,202 euro in chiusura mensile scongiurerebbe ulteriori ribassi nel lungo periodo.