Quando si fa la spesa, e poi quando si cucina, di solito utilizziamo ingredienti di stagione. Frutta e verdura, infatti, danno il meglio di sé nel loro periodo di maturazione e raccolta. Inoltre, costano anche meno. Siamo in pieno inverno. In fatto di ortaggi, questo è il periodo di verza, zucca, broccoli e cavolfiore. Ma anche di radicchio, bietole e catalogna. In genere, siamo portati ad utilizzare le verdure come semplice contorno. In realtà, ci sono prodotti dell’orto che possiamo trasformare in ricette elaborate. Ad esempio, con soli 2 ingredienti possiamo trasformare i broccoli in una delizia cremosa e prelibata. Inoltre i classici fagiolini, che di solito si fanno bollire e poi si mangiano conditi, sono l’ingrediente principale per questo piatto tipico molto saporito.

In questi giorni di gran freddo fa piacere trovare in tavola qualcosa di caldo e corroborante. Ecco perché abbiamo deciso di proporre una ricetta che riscalda il corpo e l’anima.

Né zucca né cavolfiore per questa cremosa vellutata ideale per una cena invernale che scalda il cuore

Vediamo come preparare una vellutata con il broccolo romanesco. Parente stretto di broccoli e cavolfiore, ha però un sapore più delicato. Inoltre, ha una forma davvero bella e curiosa. Somiglia infatti ad una fiamma verde chiaro brillante. Sembra quasi un’opera d’arte!

A questo punto, mettiamoci all’opera e vediamo insieme qual è il procedimento.

Ingredienti per 4 persone

1 broccolo romanesco;

1 patata;

500 ml di brodo vegetale;

sale e pepe q.b.

Per guarnire:

3 o 4 cucchiai di yogurt bianco;

timo;

crostini di pane.

Procedimento

Per prima cosa, mettere il brodo a scaldare; nel frattempo, pulire il broccolo ricavando le singole cimette; quando il brodo bolle, immergervi le cimette del broccolo romanesco e la patata tagliata a cubetti. Far cuocere per circa 15 minuti; una volta cotta la verdura, scolarla dal brodo e trasferirla in una ciotola con acqua fredda per farla raffreddare; a questo punto, mettere le cime del broccolo e i tocchetti di patata nel boccale del frullatore insieme a un bicchiere di brodo di cottura, un pizzico di sale e una macinata di pepe; cominciare quindi a frullare il tutto, aggiungendo il brodo poco alla volta. Dovremo ottenere una crema liscia, densa e corposa.

E quindi, né zucca né cavolfiore per questa cremosa vellutata dal delicato color verdino.

Prima di servire, far scaldare in pentola, aggiustando se necessario di sale e pepe. Una volta servita nei singoli piatti, guarnire con una cucchiaiata di yogurt bianco, un ciuffetto di timo e una manciata di crostini di pane.

