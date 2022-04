Una pizza al forno o un pane ripieno e croccante sono 2 preparazioni che non possono non mettere d’accordo ogni membro della famiglia. Diversità di gusto per il condimento a parte, un buon impasto è sempre una piacevole coccola per il palato.

Preparare una pizza alta e morbida anche in teglia o lievitati come casatielli o pani al forno richiede tanta abilità e abbastanza pazienza. Tra pieghe, doppie lievitazioni e tentativi d’incorporare quanta più aria possibile, il lavoro è tanto. Subentrano, poi, anche i dubbi su quante ore di lievitazione sono necessarie. Ne bastano 6 o ce ne vogliono almeno 8 ore?

La verità è che molto dipende dalla quantità di lievito utilizzato, ma anche dalla tipologia di farina impiegata. Alcuni macinati hanno naturalmente bisogno di più lievito per le loro caratteristiche. Eppure, esiste un’aggiunta che sembra fare miracoli con i lievitati.

Cosa aggiungere all’impasto per favorirne la lievitazione

Per aumentare il volume della massa impastata bisogna incamerare i gas nel modo giusto. Ma come farlo a casa e ottenere un risultato come in pizzerie e panifici? Sono tante le ricette della pizza che vantano un ingrediente insolito.

Si tratta, ovviamente, dello zucchero e ne serve pochissimo per impasti lievitati e pizze alte ma croccanti. Il lievito, per poter funzionare, ha bisogno di essere nutrito. Così fermenterà e gonfierà l’impasto, aumentando il volume della pasta.

Per la pizza in casa si è soliti aggiungere dello zucchero, in genere un cucchiaino ogni 10 grammi di lievito in polvere disidrato o fresco. Anche malto d’orzo e miele svolgerebbero la stessa funzione, ma lo zucchero ha il vantaggio di essere presente in ogni dispensa casalinga.

Ma se ne avessimo aggiunto troppo? Come rimediare, in altre parole, al troppo zucchero nell’impasto?

Ne serve pochissimo per impasti lievitati e pizze leggere e bollose ma se ne abbiamo aggiunto troppo basta questo trucchetto

Il problema di aver versato troppo zucchero nell’impasto è sulla lievitazione. Quest’errore potrebbe far lievitare troppo il composto e fargli perdere la consistenza. Detto in altre parole, l’impasto potrebbe “scoppiare”, intendendo con quest’espressione una lievitazione eccessiva che rovinerebbe il risultato finale.

Un trucchetto per bloccare la lievitazione e rimediare al tutto consiste nell’aggiungere del sale per bilanciarlo. Questo, ovviamente, prima dell’inizio della maturazione dell’impasto e della sua successiva lievitazione. Meglio, però, non superare la quantità di zucchero incorporata.

In alternativa, si può scegliere di aggiungere dell’altro impasto completamente privo di lievito e di zucchero. Questo bilancerà la quantità eccessiva di zucchero

