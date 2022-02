Le cotolette panate piacciono a tutti. Anche i bambini, che in genere sono piuttosto difficili nel mangiare, le apprezzano tanto. Sicuramente, gran parte del merito va a quella crosticina dorata che le avvolge. La croccante copertura panata rende qualsiasi alimento molto sfizioso. Di solito, le cotolette sono di carne o di pesce. Nel primo caso, si può utilizzare il pollo, il tacchino ed anche il vitello o il manzo. Nel secondo caso, platessa e merluzzo sono grandi classici. Sappiamo bene che in cucina la fantasia non ha limiti. Quest’oggi vogliamo quindi proporre delle cotolette diverse dal solito. Infatti, come ingrediente base non useremo carne o pesce, ma una verdura di stagione. Il piatto che stiamo per spiegare è quindi adatto anche per i vegetariani.

Né pollo né vitello per queste cotolette croccanti e dal ripieno goloso da fare al forno o in padella con questo ortaggio

Vediamo allora insieme come preparare delle cotolette di zucca ripiene.

Ingredienti

600 g di zucca del tipo violina;

1 uovo;

150 g di formaggio filante, tipo caciotta o sottiletta;

pangrattato q.b.;

rosmarino q.b.;

olio q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Cominciamo col pulire la zucca eliminando la scorza esterna, i semi e i filamenti interni; tagliarla quindi a fettine sottili di circa un paio di millimetri; far cuocere le fettine di zucca al vapore per 3 o 4 minuti in modo da ammorbidirle. Scolarle e aspettare che si raffreddino; nel frattempo, tagliare il formaggio a fettine il più sottili possibile (nel caso delle sottilette, fare delle striscioline). L’importante è che le fette di formaggio siano più piccole delle fette di zucca; una volta fatto ciò, è il momento di dedicarsi alla panatura: sbattere l’uovo in una ciotola e condire con il sale; in un piatto fondo, versare il pangrattato e ad aggiungervi il rosmarino tritato; quando la zucca si sarà raffreddata, prendere due fette alla volta e mettervi nel mezzo dei pezzetti di formaggio; passare il sandwich di zucca nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato; ripetere l’operazione per fare una doppia panatura, in modo da sigillare bene i bordi; cuocere in forno o in padella e servire ben calde.

Quindi, né pollo né vitello per queste cotolette croccanti alla zucca, ma sono comunque ideali come secondo piatto. In piccole quantità, sono perfette anche come sfizioso antipasto.

Per una versione più ricca e ancora più golosa, aggiungere insieme al formaggio anche delle fettine di prosciutto cotto.

Consigli di cottura

Per un piatto leggero, preferire la cottura al forno. Ungere di olio entrambi i lati delle cotolette di zucca, quindi disporle su una teglia rivestita con carta da forno. Far cuocere in forno già caldo a 200° per circa 25 minuti. Controllarle spesso, perché la panatura non deve bruciarsi. Se dovesse scurirsi troppo, abbassare la temperatura a 160°.

Più veloce, ma un po’ più unta, è invece la cottura in pentola. Prendere una padella antiaderente bella larga e farvi scaldare un dito di olio. Quando è caldo, sistemarvi le cotolette di zucca ripiene e cuocere per 3 o 4 minuti per ogni lato. Scolare quindi su carta assorbente.

Approfondimento

I segreti per non far staccare la panatura dalle cotolette per un secondo piatto perfettamente croccante che farà impazzire davvero tutti