In cucina diamo libero sfogo alla nostra creatività. Ci cimentiamo a provare abbinamenti o a sperimentare nuove ricette, talvolta anche lunghe. Vi è però da dire che non sempre entriamo in cucina col medesimo estro. Alcuni giorni la ripetitività di quest’azione quotidiana si fa sentire e la voglia di perdervi tanto tempo proprio non c’è. Soprattutto a cena, dopo una giornata faticosa e impegnativa a causa del lavoro o di faccende domestiche.

In certi casi, però, possiamo fortunatamente sfruttare ricette saporite ma super veloci. Ad esempio una rapida cotoletta al forno o alcuni spiedini col pane avanzato. O, ancora, potremmo preparare qualche piatto salato servendoci di una sfoglia già pronta.

Ingredienti per torta salata

Per preparazioni veloci, oltre ad acquistare la pasta sfoglia già pronta, spesso compriamo anche quella brisé. Una pasta priva di uova ma estremamente friabile. Ideale per le torte salate perché, non avendo particolari aromi, consente di personalizzarle completamente.

Spesso però si tende a riempirla utilizzando sempre gli stessi ingredienti. Ebbene, né patate né ricotta per farcire la pasta brisé questa volta. Infatti, la scelta può essere molto più varia e lasciarci piacevolmente sorpresi, come avverrà con questa torta salata. È davvero semplice, ma assicura un sapore che ci conquisterà.

Ecco gli ingredienti necessari per la preparazione:

250 g di zucchine;

250 g di carote;

una pasta brisé rotonda già pronta;

2 uova;

250 ml di panna;

sale;

100 g di Emmental;

foglie di rosmarino.

Né patate né ricotta per farcire la pasta brisé, ma zucchine e pochi altri ingredienti per ottenere un gustoso piatto salvacena

Come prima cosa laviamo e mondiamo carote e zucchine. Dopo averle pulite, tagliamole a nastri sottili servendoci di una mandolina o di un pelapatate. Mettiamo sul fuoco 2 pentole d’acqua salata e portiamo a ebollizione. In ognuna delle due scotteremo per pochi minuti i nostri ortaggi. Scoliamole e lasciamole da parte.

Prendiamo una teglia rotonda e foderiamola con la carta forno. Stendiamovi all’interno la pasta brisé, facendola aderire per bene ed evitando pieghe. Rompiamo le uova e inseriamole in una zuppiera. Aggiungiamovi la panna.

Grattugiamo l’Emmental e uniamolo alle uova e panna. Dopo avervi aggiunto anche il rosmarino, tramite una frusta sbattiamo il tutto. Avremo ottenuto una sorta di crema. Versiamola sopra la pasta brisé e stendiamola in modo omogeneo. Al di sopra, partendo dai bordi della taglia, disponiamo carote e zucchine in modo concentrico e alternato. Per farlo dovremo curvare leggermente i nastri di carote e zucchine. Procediamo lungo tutto l’esterno e poi all’interno come a formare una spirale. Giunti al centro basterà arrotolare su se stesso un nastro e collocarlo.

Riscaldiamo a 180 gradi il forno per 40 minuti circa. La torta sarà bellissima visivamente grazie ai giochi cromatici del verde e delle carote. Il sapore non sarà da meno e ci leccheremo letteralmente le dita.

