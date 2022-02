Quest’oggi spiegheremo come preparare un dolce facile e veloce che non richiede cottura. Non servono infatti né il forno né pentole o padelle. I dolci piacciono a tutti, ma non sempre si ha il tempo o la voglia di mettersi a prepararli. Di solito, i dolci sono anche molto ricchi di calorie. Per questo, chi è a dieta o semplicemente vuole stare attento alla linea, spesso vi rinuncia.

Nelle prossime righe andremo a dare una soluzione che risolverà entrambi questi problemi. Proporremo infatti la ricetta di un dolce semplicissimo e molto leggero. Nei dolci senza cottura, molti aggiungono panna e gelatina. Nel nostro caso, per rimanere leggeri e non complicare la preparazione, non useremo nessuno dei due.

Stiamo per vedere come realizzare un dolce al cucchiaio. Possiamo creare un dolce intero, utilizzando una teglia rettangolare o la classica tortiera tonda. Può andare bene anche lo stampo per plum-cake. In alternativa, possiamo anche fare delle mono-porzioni, preparando ogni singolo dolce in una coppetta. Tutto dipende dal tempo che si ha a disposizione e dall’occasione durante la quale abbiamo intenzione di servire il dessert.

Né panna né colla di pesce per questo leggerissimo dolce senza cottura da mangiare subito, facile e veloce da fare

Ingredienti:

biscotti a piacere tipo biscotti secchi, pavesini o savoiardi;

yogurt greco bianco;

1 cucchiaino di miele;

latte q.b.;

cacao q.b.;

banana tagliata a dadini;

gocce di cioccolato fondente (facoltativo).

Procedimento

In un piatto fondo, stemperare nel latte un po’ di cacao in polvere;

nel frattempo, in una ciotola a parte, lavorare lo yogurt con il miele;

aggiungervi quindi i pezzetti di banana e, per chi vuole, le gocce di cioccolato;

amalgamare bene la crema che dovrà risultare bella omogenea;

a questo punto, intingere velocemente i biscotti nella bagna di latte e cacao e creare il fondo e i bordi del nostro dolce;

riempire l’interno con la crema di yogurt, frutta e cioccolato;

infine, ricoprire la base con uno strato di biscotti sempre intinti nella bagna di latte e cacao;

fatto ciò, il nostro dolce è praticamente pronto per essere consumato.

Per un’ottima degustazione, è consigliabile farlo riposare almeno un’oretta in frigorifero.

Quindi, né panna né colla di pesce per questo squisito dessert.

Ovviamente, noi abbiamo proposto un’idea e spiegato il procedimento base, ma ci si può sbizzarrire con tanti altri ingredienti. Per ricordare il tiramisù, ad esempio, basterà intingere i biscotti nel caffè oppure utilizzare uno yogurt al caffè. Per una variante “fruttosa”, basterà bagnare i biscotti nel succo di frutta allungato con acqua o in una spremuta.

Invece, per quanto riguarda la frutta con cui arricchire la crema interna, si può scegliere in base alla stagionalità e ai propri gusti personali. In alternativa alla frutta fresca, potremmo benissimo usare anche frutta sciroppata o topping che donano gusto e colore.

