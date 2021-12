Sono decine di milioni i panettoni e i pandori che si riverseranno sulle nostre tavole nei prossimi giorni. Molti di noi hanno già iniziato ad assaggiarli. Dolci tradizionali che ci accompagnano fino all’Epifania e poi diventeranno comunque ottimi ricicli per tiramisù e dolci particolari. E proprio per un’idea diversa dal solito, né pandoro e nemmeno panettone per la festa dell’Immacolata ma questo tiramisù alternativo che sta conquistando proprio tutti. Ricordando sempre che come hanno sempre insegnato le nostre nonne il segreto delle torte soffici sta nel bicarbonato come ingrediente aggiunto. Ma vediamo questa ricetta che travolgerà anche i nostri Lettori. Soprattutto quelli più golosi, dimenticando per un attimo la linea.

Tutta la dolcezza possibile e immaginabile

È un tiramisù veramente originale questo che andremo a vedere nella ricetta e negli ingredienti che andiamo a consigliare. Queste le dosi della ricetta per 5 persone:

250 grammi di savoiardi o Pavesini, a nostra scelta;

200 grammi di mascarpone;

3 uova;

80 grammi di zucchero;

una scatola di ananas sciroppato, meglio se al naturale;

80 grammi di cocco grattugiato;

un paio di cucchiai di rum;

qualche pezzetto di cioccolato fondente;

zuccherini colorati per la decorazione.

Né pandoro e nemmeno panettone per la festa dell’Immacolata ma questo tiramisù alternativo che sta conquistando proprio tutti

La ricetta originale del tiramisù prevede l’utilizzo del rum, ma se vogliamo proporre questo dolce anche ai più piccoli, possiamo anche eliminarlo. Vediamo assieme i passaggi della ricetta:

iniziamo la preparazione montando i tuorli con lo zucchero e unendo il mascarpone, eventualmente al rum;

mescoliamo il tutto per ottenere la classica crema morbida;

montiamo a neve gli albumi, inserendoli nella nostra crema, ma con estrema delicatezza;

bagniamo i biscotti nello sciroppo di ananas, eventualmente con l’aggiunta di un goccio di rum e preparando lo strato di base del tiramisù nella pirofila;

ricopriamo con la nostra crema e con l’ananas tagliato a dadini;

prepariamo il secondo strato del tiramisù, ripetendo la stessa operazione precedente, ma questa volta coprendo con il cocco, delle scagliette di cioccolata e in cima gli zuccherini colorati;

mettiamo in frigorifero il tiramisù a riposare per un paio d’ore, togliendo poi una mezz’oretta prima di servire a tavola.

Potremmo sostituire il rum previsto nella ricetta con un bicchiere di latte di cocco o di mandorla, per donare ancora più un sapore esotico e tropicale al nostro tiramisù. E dopo aver peccato di gola, nell’approfondimento troveremo invece una ricetta light per abbinare sapore e poche calorie.

