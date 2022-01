Proprio come i cavoli e i broccoli, anche i cavolfiori appartengono alla famiglia delle Brassicacee e sono tra gli ortaggi invernali più amati. Tuttavia ogni tanto siamo intimoriti dalla preparazione di certi ortaggi a causa dell’odore che questi lasciano in cottura. Specialmente quando questi vengono lessati, viene liberata nell’aria la classica “fragranza” per cui non tutti vanno matti.

Inoltre lessare le Brassicacee potrebbe far perdere loro parte dei loro nutrienti, preziosi per molte funzioni dell’organismo.

Allo stesso modo, se vogliamo evitare la cottura in acqua potremmo ricorrere alla cottura in forno. Tuttavia non tutti potrebbero aver voglia di tenere acceso a lungo il forno dato il ritorno in bolletta. Pertanto, né lesso né al forno, ecco come cucinare il cavolfiore in padella per un contorno sbalorditivo.

Arrosto

Quello che dovremo fare parte dalla pulizia del cavolfiore dal quale dovranno essere rimossi i residui di terra e parassiti. Avevamo già approfondito l’argomento svelando i segreti delle nonne per pulire broccoli e cavolfiori ed eliminare i terribili vermi.

Una volta pulito accuratamente il cavolfiore, procederemo a mondarlo rimuovendo le foglie esterne. Fatto questo, utilizzando un coltello lungo, ricaviamo delle fette dal cavolfiore di circa 1 centimetro. Una volta ricavate delle sezioni piatte di cavolfiore, mettiamo da parte e prepariamoci per insaporirle.

In una piccola scodella dovremo mettere:

olio;

senape;

peperoncino;

curry o paprika.

Mettiamo tutti gli ingredienti all’interno di un contenitore e mischiamo facendo in modo che siano ben amalgamati. A questo punto con un pennello, o se non lo abbiamo con un cucchiaio, irroriamo le nostre fette di cavolfiore per insaporirle. Lasciamo riposare il cavolfiore con il condimento per 5 minuti e nel frattempo mettiamo una padella su fiamma media. Quando la padella sarà sufficientemente calda cominceremo a grigliare le fette di cavolfiore. Su entrambi i lati dovrà formarsi una golosa crosticina arrostita nella quale si concentreranno tutti i sapori messi in precedenza. Cuociamo il cavolfiore per circa 15-20 minuti avendo premura di girarlo durante la cottura. Al termine, avremo ottenuto delle meravigliose fette di cavolfiore arrosto super golose e croccanti pronte per essere servite. Un contorno sfizioso e semplice che una volta provato dimenticheremo difficilmente.

