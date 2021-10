Abbiamo visto in un recente articolo della nostra Redazione che, tra la sorpresa generale, è la Finlandia il primo paese al Mondo per consumo di caffè pro capite. Nonostante nei film americani si vedano sempre i protagonisti con il caffè in mano, le statistiche dicono il contrario. E proprio tra le curiosità sparse sul nostro pianeta, c’è un record che riguarda il nostro Paese. Ma non riguarda le nostre eccellenze alimentari, della moda, della scienza o dello sport. Né la pizza e nemmeno la pasta ma l’Italia detiene questo incredibile record mondiale e pochi davvero lo sanno. Potrebbe sembrare una semplice curiosità, eppure legato a questo dato statistico, ci sono anche delle importanti conseguenze per il nostro fisico.

Quasi 900.000 funzionanti

La statistica a cui accennavamo è quella degli ascensori. Secondo i dati forniti dalle aziende internazionali specializzate nel settore, l’Italia presenterebbe un numero di ascensori per abitanti più alto d’Europa e del Mondo. Sembrerebbe impossibile solo pensarlo, avendo negli occhi le immagini dei grattacieli americani, cinesi, inglesi e giapponesi. Eppure, a fare la differenza, sarebbero proprio delle particolari costruzioni architettoniche italiane.

A fare la differenza sul numero di ascensori presenti nel nostro territorio sono le cosiddette palazzine, ma anche i tantissimi palazzi storici. Nel primo caso, i classici mini-condomini a due piani, dotati di ascensore, sono caratteristiche edilizie tipiche del nostro Paese. Soprattutto nei luoghi che circondano le grandi città. Nel resto del pianeta invece, come possiamo vedere quotidianamente nei film, ci sono soprattutto quartieri di villette a schiera e cottage senza ascensori.

La seconda abitazione che presenta molto spesso gli ascensori, anche per adeguamenti per disabili, sono i palazzi antichi. E sappiamo bene che le nostre città ne sono stracolme, rispetto anche ad altre metropoli. Dopo l’Italia, sul secondo gradino del podio, ecco proprio gli Stati Uniti, con circa 700.000 ascensori. Medaglia di bronzo, la Cina che supera le 600.000 unità. Diciamo che quando parliamo di statistiche, spesso dobbiamo usare il condizionale perché è sempre difficile effettuare dei conteggi precisi. Ma, in questo caso, con manutenzioni accertate, aziende certificate e garanzie di sicurezza, il conteggio può risultare attendibile. E, a proposito di duello USA-Cina, ecco perché sempre più italiani stanno acquistando questi nuovi smartphone altamente tecnologici.

