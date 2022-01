Uno dei pesci più amati in assoluto è il salmone. Il suo sapore morbido e gustoso, unito alle proprietà benefiche che avrebbe sulla nostra salute, ne fanno un alimento davvero strepitoso.

Infatti il salmone insieme a questi 6 pesci sono una miniera di omega 3 e aiuterebbero a contrastare Alzheimer, demenza e trigliceridi alti.

Esistono tantissime ricette che prevedono il salmone come ingrediente principale, ma non tutte valorizzano appieno quest’ottimo alimento. Alcune modalità di cottura, infatti, rischiano di far disperdere le sostanze nutritive contenute nel salmone, facendole di conseguenza perdere anche a noi.

Oggi, invece, scopriremo quale sarebbe il modo migliore per cucinare il salmone e per preservare al meglio tutte le sue proprietà benefiche. Ecco di cosa si tratta.

Né in padella né affumicato, solo così il salmone conserverebbe intatte le sue proprietà benefiche per la nostra salute

È risaputo che alcuni alimenti, come le verdure, se consumati crudi, preservano meglio le loro vitamine e i sali minerali. Per far sì che ciò accada anche con il pesce, il modo migliore per cucinarlo è al cartoccio.

Questa modalità di cottura è meno diffusa rispetto ad altre, ma sarebbe davvero ottima per il nostro organismo. Infatti, è tra le cotture più consigliate anche dagli esperti.

Ecco, quindi, una ricetta squisita per preparare il salmone al cartoccio.

Squisito trancio di salmone con succo di arancia e prezzemolo

Prendiamo un foglio di carta stagnola e stendiamolo sul nostro piano di lavoro. Versiamo un filo d’olio e posizioniamo al centro di quest’ultimo il trancio di salmone. Ripetiamo questa procedura per ogni trancio a nostra disposizione.

Adagiamo sul pesce delle fette di limone e arancia, tagliate sottili. Gli agrumi utilizzati dovranno necessariamente avere la buccia edibile.

A parte, prepariamo una spremuta di un’arancia per ogni trancio di salmone. Versiamo il succo ottenuto su ogni fetta, quindi decoriamo il tutto con un rametto di rosmarino, un po’ di origano e un filo d’olio.

Concludiamo il tutto con un pizzico di sale e di pepe.

La parte finale della ricetta

Siamo arrivati al nodo cruciale della ricetta. A questo punto, quindi, dovremo chiudere precisamente il foglio di stagnola sul salmone, per evitare che il vapore fuoriesca, formando quindi il cartoccio.

Chiudiamo la stagnola con molta precisione, iniziando a sigillarne le estremità. Poi chiudiamo anche la restante parte del foglio, avendo cura di sigillare bene il tutto. Ciò servirà per mantenere il calore all’interno del trancio, in modo che quest’ultimo si cuocia alla perfezione.

Un piatto che fa bene alla nostra salute e a quella dei nostri cari

Sistemiamo i cartocci in una pirofila e inforniamo in forno preriscaldato a 180° per 30-35 minuti. Trascorsi questi minuti, dopo aver estratto la teglia e aperto i cartocci, noteremo un trancio morbido e delicato.

In questo modo otterremo un piatto sano, genuino e nutriente, che piacerà tantissimo anche ai più piccoli. Ecco perché non è né in padella né affumicato, solo così il salmone conserverà intatte le sue proprietà benefiche per la nostra salute.