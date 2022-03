Gli gnocchi sono un grande classico della cucina italiana. Li possiamo preparare a casa con cura o comprarli già fatti al pastificio o persino al supermercato.

Sono così popolari in tutta Italia che ci sono dei modi di dire sugli gnocchi e addirittura un giorno alla settimana in cui tradizionalmente si preparano. Tuttavia, in molti tra gli italiani li preparano quasi sempre agli stessi modi: alla romana o in bianco. Invece, data la nostra sterminata disponibilità di materie prime, possiamo cucinare diversi sughi che si accompagnano bene con gli gnocchi.

Infatti, né in bianco e nemmeno alla romana, ma con questi sughi riusciamo a far dare il meglio agli gnocchi.

Dalla boscaiola a tutte le creme possibili

La base da cui partire per capire che tipo di sugo abbinare agli gnocchi è dettata dalla loro consistenza. Infatti, a differenza di altra pasta, gli gnocchi sono allo stesso tempo morbidi e densi. Di conseguenza abbiamo due alternative: o restiamo sulla densità anche nel sugo o proponiamo un qualcosa di più liquido.

Ricordiamoci, poi, che con gli gnocchi ci sta bene un sugo di carne, di pesce, di verdure e anche di formaggi. Abbiamo proprio l’imbarazzo della scelta.

Potremmo optare per dei buonissimi gnocchi alla boscaiola.

Basterà unire i funghi con la salsiccia in una padella e cuocerli fino a quasi farli sciogliere. Potremmo avere bisogno di un cucchiaio di panna per ammorbidire ulteriormente il piatto, ma non è strettamente necessario usare questo ingrediente.

Altrimenti, sempre con i funghi troviamo il sugo con la verza e le nocciole tostate. In questo caso dobbiamo ricordarci di tagliare a listarelle la verza e farla saltare in una padella con aglio e olio.

Né in bianco e nemmeno alla romana ma con questi sughi gli gnocchi ci faranno fare un figurone garantito

Potremmo anche scegliere di stupire gli ospiti con un sugo rosa che raramente hanno visto.

Per la salsa rosa basterà unicamente diluire la classica passata di pomodoro con della panna. In padella i colori dei due ingredienti si mescoleranno e si creerà, appunto, una salsa rosa.

Se vogliamo invece preparare un sugo con le verdure pensiamo agli asparagi. Se ci abbiniamo anche la pancetta, riusciamo a creare un sugo da vero grande chef.

Infine, per i vini da abbinare al piatto tutto dipenderà dal tipo di sugo. In linea generale, con i sughi di verdure o pesce andiamo sul bianco.

