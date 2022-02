La bellezza del nostro Paese sta anche nella varietà della sua tradizione culinaria. Attraversando l’Italia si possono trovare piatti sempre diversi, che portano in tavola i migliori prodotti della terra.

Dall’Emilia Romagna arrivano ad esempio gli squisiti tamplun ferraresi, dolcetti di Carnevale da assaggiare oltre alle solite chiacchiere.

Anche il Piemonte attinge dalla sua produzione locale e riesce a rendere irresistibile anche un semplicissimo piatto di broccoli.

Né gratinati al forno né in padella ma i broccoli saranno deliziosi in questa ricetta sfiziosa della tradizione piemontese

Ortaggio dai mille usi in cucina, il broccolo si ama molto cotto in padella oppure gratinato al forno. Tuttavia, anche semplicemente lessi, i broccoli si possono rendere irresistibili con gli ingredienti giusti. Per esempio, davvero deliziosa è un’insalata tipica piemontese con pochi ingredienti dai sapori e dalle consistenze contrastanti irresistibili per il palato raffinato.

Per preparare 4 dosi dell’insalata piemontese serviranno:

2 broccoli;

50 g di Nocciola Piemonte IGP;

200 g di yogurt bianco intero;

2 cipolle;

1 porro;

succo di 1 limone;

prezzemolo tritato quanto basta;

olio EVO, sale e pepe quanto basta.

Due ingredienti che renderanno strepitosa quest’insalata di broccoli piemontese sono la Nocciola Piemonte IGP e la salsa allo yogurt.

Come preparare l’insalata di broccoli con la Nocciola Piemonte IGP e salsa allo yogurt

Se non si vogliono fare né gratinati al forno né in padella, ecco come preparare i broccoli in un’insalata ricca di sapore.

Si comincia lavando i broccoli e ricavandone le cimette, da bollire insieme alle cipolle sbucciate e intere in una pentola con abbonante acqua salata. Dopo circa 7 minuti, si possono già scolare i broccoli, prima che diventino troppo morbidi, conservando l’acqua di cottura. La croccantezza del broccolo dovrà infatti sentirsi in abbinamento perfetto a quella della nocciola.

Bisognerà quindi sciacquare il porro sotto l’acqua, pulirlo tagliando le estremità e le parti esterne più dure e infine sbollentarlo nell’acqua dei broccoli.

Dopo averlo tamponato con un canovaccio pulito, si può mettere in un mixer insieme a yogurt, prezzemolo, olio EVO e succo di limone. Frullando gli ingredienti si potrà ottenere una gustosa salsina da aggiustare poi di sale e pepe.

In un’insalatiera, è il momento di unire gli ingredienti, aggiungere ancora un filo d’olio e un po’ di succo di limone. Il tocco finale si darà aggiungendo le nocciole precedentemente tritate e tostate.

Se avanza dello yogurt, guai a buttarlo perché si può usare nella preparazione di morbidissimi bocconcini di pollo con peperoni.

Approfondimento

Come fare un dolce allo yogurt cremoso senza cottura da gustare al cucchiaio e che si scioglie in bocca