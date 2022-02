Le patate sono senza dubbio uno dei cibi più amati ed anche tra i più semplici da preparare. Non soltanto da sole ma anche per accompagnare altre pietanze, in qualsiasi modo le prepariamo, saranno senza dubbio apprezzate.

Bollite e poi condite in insalata, fatte a purè, fritte o al forno sono decisamente pochi quelli che non ne mangerebbero ogni giorno in abbondanza. Un modo alternativo ed estremamente apprezzato di gustarle è sotto forma di crocchette.

Ad esserne dei veri fan sono molto spesso i più piccini, ma siamo certi che questa ricetta farà breccia nel cuore di tutta la famiglia o dei nostri amici.

Né fritte né al forno, queste fragranti crocchette, infatti, sono semplicissime da preparare ed anche non troppo pesanti.

Frittura, croce e delizia degli amanti della cucina

Sicuramente un ricco piatto di frittura non ha mai fatto male a nessuno, eppure non è di certo il metodo di cottura più indicato. Soprattutto se abbiamo problemi di colesterolo e trigliceridi dovremmo infatti prediligere metodi di cottura decisamente più salutari. Con la frittura, infatti, gli alimenti assorbono grandi quantità d’olio. Al tempo stesso le temperature elevate che la frittura richiede fanno sì che gran parte dei nutrienti dei cibi vadano dispersi.

Se proprio ci concediamo questo piacere di tanto in tanto, cerchiamo almeno di evitare di riutilizzare più volte l’olio. Tutte le volte che possiamo cerchiamo di preferire cotture al vapore, al forno o, come in questo caso, con la friggitrice ad aria.

Né fritte né al forno queste fragranti crocchette di patate ripiene sono gustosissime e semplici da preparare

Ingredienti:

400 grammi di patate;

40 grammi di parmigiano grattugiato;

1 uovo;

100 grammi di caciotta o scamorza;

200 grammi di prosciutto cotto a cubetti;

olio extravergine di oliva;

pangrattato;

prezzemolo tritato;

1 spicchio d’aglio;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo con il cuocere le patate in acqua leggermente salata per poi schiacciarle preferibilmente con un apposito schiacciapatate. Una volta raffreddate uniamo alle patate il tuorlo d’uovo, il parmigiano, il sale, il pepe, l’aglio ed il prezzemolo tritati ed amalgamiamo bene.

Iniziamo a preparare le crocchette, aggiungendo delle striscioline di scamorza e qualche cubetto di prosciutto prima di chiudere il cilindretto. Passiamo le crocchette nell’albume dell’uovo rimasto e passiamole nel pangrattato, cospargiamole poi con un filo d’olio. Procediamo infine con la cottura in friggitrice ad aria a 180° C per 15 minuti e gustiamoci questa meraviglia croccante e filante.

