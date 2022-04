Weekend per molti significa anche qualche sgarro alimentare.

Chi è perennemente a dieta lo sa bene, perchè è tra sabato e domenica che ci si concede la maggior parte degli stravizi.

Che sia una pizza in compagnia, un ricco piatto di pasta o un bel secondo un po’ più calorico, poco importa. Il pasto libero ha una funzione di ricompensa per gli sforzi della settimana e serve anche a caricarci mentalmente per quelli che verranno.

Tuttavia, per alcuni si tratta dell’occasione perfetta per cedere alla tentazione preferita, a quello che molti chiamano “comfort food”. Quell’unico piatto o portata che ci appaga i sensi e ci fa sentire bene.

Questo, per i veri golosi, è sicuramente il dessert e oggi vogliamo proporne uno adatto proprio a loro. Infatti, non c’è né farina né lievito per questo dolce a base di cocco, soffice e facile da preparare.

Una passione dalle ottime proprietà

Il cocco è uno di quei frutti che o lo ami o lo odi.

Ci sono dei veri appassionati che lo amano così, nudo e crudo, da sgranocchiare. Altri che lo scelgono come gusto base sul cono gelato o per tantissimi deliziosi dolci.

Un gusto e un profumo inconfondibili che nascondono un prodotto della natura dai molteplici benefici.

La noce di cocco, infatti, sembrerebbe essere ricca di minerali e vitamine importantissime per il nostro organismo.

Tra questi, tanto per fare qualche nome, troviamo magnesio, potassio, calcio, ferro, fosforo, manganese e vitamina C.

Sembrerebbe essere, inoltre, un ottimo alleato per alzare i livelli di colesterolo HDL, il cosiddetto colesterolo buono.

Insomma, un frutto da imparare ad apprezzare molto di più, senza farsi scoraggiare dalla scorza dura che potrebbe darci filo da torcere.

Né farina né lievito per questo dolce al cocco morbidissimo e semplice da preparare che farà impazzire grandi e piccini

Gli ingredienti sono i seguenti:

300 grammi di latte (anche vegetale o senza lattosio);

1 uovo;

70 grammi di farina di cocco;

60 grammi di amido di mais;

150 grammi di zucchero di canna;

50 grammi di olio di semi;

scorza di 1 limone grattugiato;

cocco grattugiato per guarnire.

Con una frusta a mano mescoliamo prima di tutto l’uovo, lo zucchero di canna, l’olio, il latte e la scorza di limone.

Aggiungiamo poi la farina di cocco e l’amido di mais.

A questo punto rivestiamo una teglia con della carta da forno, versiamo l’impasto e inforniamo a 170 gradi per 25/30 minuti.

Una volta sfornata spolveriamo con del cocco grattugiato e la merenda, o il dessert di fine pasto, è servito.

