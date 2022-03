Le insalatone sono la soluzione ideale quando non si ha molto tempo da dedicare alla cucina o quando si vuole sostituire un pasto con una soluzione saziante ma ipocalorica. Però a volte usare ingredienti pesanti da digerire può non essere la soluzione giusta, se si vuole rimanere leggeri. Proviamo allora ad aggiungere alle verdure della frutta, per degli abbinamenti insoliti e ricchi di gusto. E soprattutto per dei piatti unici leggeri e ipocalorici. Proponiamo due soluzioni diverse e altrettanto sfiziose.

Fragole e carote

Ingredienti:

insalata fresca;

1 gambo di sedano;

una carota;

una pera;

150 g di fragole;

sale e pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

aceto di mele q.b.

Preparazione

Per preparare l’insalata puliamo e laviamo accuratamente tutte le verdure e la frutta. In una ciotola capiente disponiamo l’insalata tagliata a piccoli pezzi, il gambo di sedano affettato e la carota tagliata alla julienne. Aggiungiamo la pera sbucciata e tagliata a tocchetti e le fragole pulite e ridotte in piccoli pezzi. Mescoliamo accuratamente. In un contenitore dai bordi alti versiamo l’olio extravergine di oliva, una cucchiaiata di aceto di mele, sale e pepe. Con un mixer ad immersione frulliamo il composto fino a renderlo omogeneo. Versiamo sull’insalata e mescoliamo bene tutti gli ingredienti. L’insalata è pronta per essere gustata.

Né con tonno né con uova sode ma così le insalate diventano dei piatti unici vegetariani favolosi come al ristorante

Questi sono gli ingredienti per la seconda insalata:

spinacine fresche in foglia;

2 cipolline;

½ finocchio;

un’arancia;

10 mandorle;

sale e pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

1 cucchiaio di aceto balsamico.

Per preparare l’insalata puliamo e laviamo accuratamente tutte le verdure e la frutta. In una ciotola capiente disponiamo le spinacine fresche tagliate a piccoli pezzi, le due cipolline affettate e il finocchio tagliato alla julienne. Aggiungiamo l’arancia sbucciata e ridotta a tocchetti e le mandorle tagliate a lamelle. Mescoliamo accuratamente. In un contenitore dai bordi alti versiamo l’olio extravergine di oliva, un cucchiaio di aceto balsamico, sale e pepe. Con un mixer ad immersione frulliamo il composto fino a renderlo omogeneo. Versiamo sull’insalata e mescoliamo bene.

Abbiamo creato delle insalate unendo frutta e verdura per degli accostamenti insoliti che solleticheranno il nostro palato e ci daranno una bella sensazione di sazietà. Né con tonno né con uova sode, ma in questo modo renderemo l’insalata raffinata e accattivante. Sono soluzioni povere di calorie ma ricchissime di vitamine e minerali. Delle vere bombe di nutrienti. E le abbiamo preparate in 5 minuti e senza sporcare quasi niente in cucina.

