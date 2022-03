Né con ricotta né con verdure, ma possiamo farcire la pasta brisée in questo modo per realizzare uno scenografico primo piatto

La pasta brisée è una preparazione base della cucina francese, molto versatile e adatta a preparare piatti sfiziosi e creativi. Si realizza con burro e farina aggiungendo l’acqua sufficiente per ottenere un impasto omogeneo, ma la troviamo anche già pronta in comode confezioni. Ci permette di realizzare torte e rotoli salati, antipasti sfiziosi, primi e secondi piatti. Nella variante dolce si presta come base per ottenere crostate o morbidi strudel e torte alla crema.

Una splendida preparazione

Noi abbiamo scelto uno scenografico primo piatto da realizzare né con ricotta né con verdure. Adatto ai giorni di festa, è facile da preparare e soprattutto veloce, se si utilizza la pasta brisée già pronta. Un timballo di tagliatelle.

Ingredienti per 4 persone:

320 g di tagliatelle all’uovo fresche;

120 ml di panna da cucina;

150 g di prosciutto cotto;

120 ml di passata di pomodoro;

150 g di piselli;

150 g di scamorza;

1 rotolo di pasta brisée;

Parmigiano grattugiato q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

basilico q.b.;

sale q.b.

Se abbiamo scelto i piselli freschi o surgelati dobbiamo sbollentarli in acqua bollente salata per cinque minuti. Poi in un tegame versiamo un po’ di olio, aggiungiamo i piselli scolati e lasciamo rosolare per qualche minuto. Uniamo il prosciutto a dadini e un pizzico di sale e facciamo rosolare ancora a fuoco vivace per brevissimo tempo. In un altro tegame versiamo olio e basilico e dopo una breve rosolatura uniamo la passata e un goccio di acqua e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Ora aggiungiamo la panna e il sale e lasciamo addensare per qualche minuto.

Nel frattempo, facciamo lessare al dente le tagliatelle. Per la ricetta abbiamo scelto quelle fresche ma vanno bene anche quelle secche, anche se la riuscita del piatto non sarà la stessa. Non bisogna farle cuocere troppo, ma devono rimanere leggermente croccanti. Scolarle accuratamente. Ora possiamo condirle con la salsa al pomodoro e il Parmigiano e successivamente aggiungere i piselli e il prosciutto e infine la scamorza a dadini. In una teglia apribile rivestita di carta da forno poniamo la pasta brisée e all’interno versiamo il composto di tagliatelle.

Cuociamo in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 45 minuti, ponendo la teglia nella parte bassa del forno. Dopo 15 minuti copriremo con un foglio di alluminio la parte centrale del timballo perché le tagliatelle non si secchino eccessivamente. Lasciamo intiepidire leggermente prima di servire.

