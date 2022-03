Alzi la mano chi non si è trovato in difficoltà al momento di pesare una quantità di farina o zucchero trovando la bilancia rotta o non avendola sottomano. Magari avevamo le mani in pasta o i fornelli a fiamma viva e non abbiamo potuto lasciare per un istante la nostra postazione. Cosa potremmo fare in questo caso? Ricorrere certamente al nostro intuito e alla nostra esperienza oppure farci aiutare da questa antica conoscenza.

Sfruttare quello che abbiamo a portata di mano è la soluzione migliore

Ebbene sì, se la bilancia si è improvvisamente rotta o ne siamo sprovvisti sul momento, dovremmo fare ricorso agli utili strumenti che abbiamo in cucina. Non ci avevamo mai pensato prima, ma ora è arrivato il momento di imparare questi piccoli segreti utili in cucina.

Infatti, non solo potremmo utilizzare i classici bicchieri per pesare e misurare, ma anche tazze da latte e cucchiai. Dovremmo sapere quindi quali sono le reali quantità che questi utensili possono contenere in modo tale da fare bene i conti.

Poi saremo pronti per preparare pasta, risotti e pizza e non andare ad occhio con l’eventualità di sbagliare e far fallire la nostra ricetta.

Dunque, proviamo a fare un conto sommario ma molto vicino alla realtà, che potrebbe farci svoltare in cucina e agevolarci molti passaggi.

Né con bilancia né con bicchiere, ma si possono pesare farina, zucchero e pasta usando questi semplici utensili che abbiamo in cucina

Distinguiamo ciò che vogliamo pesare e teniamo in considerazione il cucchiaio, o eventualmente il cucchiaino, e la tazza da latte.

Ad esempio, 10 grammi di farina e di fecola potranno essere contenuti in un cucchiaio da tavola, 5 e 7 grammi rispettivamente in un cucchiaino.

Un cucchiaio colmo di zucchero semolato o di canna conterrà circa 15 grammi, un cucchiaino circa 5. Proseguendo nelle misurazioni, troveremo che un cucchiaio contiene rispettivamente 12 e 8 grammi di latte e olio, dimezziamo il peso se utilizziamo un cucchiaino.

Per quanto riguarda la pasta, se useremo una tazza di latte mezza piena potremo calcolare circa 100 grammi di pasta corta, con un cucchiaio ne calcoleremo al massimo 9. Potremo anche decidere di utilizzare la classica manciata (circa 50 grammi) o il bicchiere da cucina, che pieno conterrà circa 40 grammi, per arrivare alla quantità desiderata più velocemente.

Per pesare la pasta lunga come gli spaghetti non potremo utilizzare cucchiai o tazze. Forse potremmo considerare la manciata oppure tener conto del fatto che 11 di loro pesano circa 10 grammi. Infine, li potremo misurare anche con un tappo di olio, che contiene circa 100 grammi di pasta lunga.

Dunque, né con bilancia né con bicchiere, ma d’ora in poi, se ci troviamo in un momento di difficoltà, peseremo gli ingredienti sfruttando queste conoscenze per continuare a cucinare senza intoppi.