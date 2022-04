Entrare in casa e sentire un odore sgradevole non è di certo la quintessenza del piacere.

A risentirne non sarebbe solo il nostro olfatto ma anche l’umore, appesantito da note puzzolenti e dal fallimento della nostra pulizia durante la quale evidentemente qualcosa è andato storto.

Per questo, ci adoperiamo immediatamente per allontanarlo il più velocemente possibile, accendendo ogni profumatore elettrico e spruzzando ogni spray a nostra disposizione.

Anche aprire le finestre potrebbe essere un’ottima idea, per fare un ricambio d’aria e magari farne entrare di pulita.

Così facendo, però, ormai che è primavera, daremo il via libera ad un’orda di insettini molesti, primi fra tutti mosche e zanzare.

Cosa fare allora?

Proprio in questo articolo potremmo trovare un’altra soluzione, economica ma anche versatile.

Infatti, prometterebbe non solo di profumare casa da cima a fondo, ma anche di scacciare gli insetti, diffondendo una fragranza freschissima per respirare pura calma.

Ne basterebbe appena qualche goccia per profumare casa, calmare ansia e stress e allontanare mosche, zanzare e altri fastidiosi insetti

Questo prodotto portentoso è un olio essenziale estratto dalle piccole bacche di una pianta chiama Litsea cubeba, un sempreverde diffuso in Cina e India.

Il suo profumo è quello che tipicamente definiremo “di pulito”, fresco e allegro.

Il suo sentore dominante può essere accostato alla citronella, ma si trovano anche intense note floreali e agrumate.

L’olio essenziale di Litsea è più comunemente conosciuto come “richiamo dell’angelo” o “elisir del sorriso”.

Tradizionalmente, infatti, quest’olio è utilizzato nei luoghi di preghiera, ma avrebbe questi soprannomi principalmente per i suoi effetti.

Innanzitutto, sarebbe in grado di combattere ansia e stress, allentando il loro peso sul nostro organismo.

Poi, favorirebbe la concentrazione, contrasterebbe il nervosismo e la stanchezza, risvegliando il buon umore e la voglia di fare.

Quindi, riuscendo anche a purificare l’aria, sarebbe perfetto per chi passa tanto tempo in un ambiente chiuso o da diffondere tra le stanze di casa.

Inoltre, l’olio essenziale di Litsea avrebbe anche un altro “superpotere” e cioè riuscirebbe a tenere alla larga insetti molesti come zanzare, formiche, mosche e moscerini.

Uso

Innanzitutto, ne basterebbe appena qualche goccia per profumare casa e in particolare si dovrebbero usare 3 gocce per ogni 10 metri quadri.

Quest’olio essenziale si può utilizzare con i classici diffusori a candela, diluito in poca acqua oppure con i vaporizzatori.

Poi, potremmo versarne qualche goccia in un batuffolo di cotone e utilizzarlo per profumare cassetti e armadi, tenendo lontane le tarme, ma anche l’auto.

Inoltre, potremmo usarlo per la biancheria, spargendo sempre qualche goccia tra le lenzuola del letto.

Infine, possiamo sfruttarlo come rituale di benessere, concedendoci un bagno caldo a cui aggiungere solo 3 gocce per un relax extra.

