Esiste un prodotto interamente naturale in grado di regalare una profonda idratazione e un’azione antinvecchiamento. Questo stesso prodotto è anche un eccezionale rimedio contro i capelli secchi e spenti. Stiamo parlando dell’olio di Marula e, anche se è incredibile, ne bastano solo poche gocce per una pelle giovanissima e capelli sani e incredibilmente morbidi. La Redazione di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa spiega quali sono i benefici nell’utilizzo dell’olio di Marula e gli incredibili effetti su pelle e capelli.

Che cos’è l’olio di Marula e come utilizzarlo per una pelle nutrita e capelli straordinari

L’olio di Marula è il risultato della spremitura a freddo dei semi di una pianta detta Sclerocarya Birrea, anche conosciuta come “Olivo dell’Africa”. La lavorazione a freddo dei semi per l’estrazione dell’olio consente di mantenete praticamente inalterate tutte le proprietà del frutto. L’olio conserva numerosi principi attivi quali le vitamine C ed E, le saponine naturali, l’acido oleico e numerose proteine vegetali.

L’olio è di un giallo paglierino e molto intenso, ma il suo profumo è davvero delicatissimo. Esso è particolarmente consigliabile a persone che possiedono pelli assai secche o desquamate, ma anche in caso di disidratazione e particolare sensibilità. È molto utile anche per combattere le rughe e per nutrire profondamente i capelli.

Perché ne bastano solo poche gocce per una pelle giovanissima e capelli sani e incredibilmente morbidi

È possibile applicarlo direttamente sulla pelle e massaggiarlo con movimenti circolari. Levigherà la pelle e la nutrirà. Sembra anche riesca a lenire rossori e irritazioni. Sul viso, in particolare, funge da “anti-age” naturale ed è perfetto per pelli segnate da tempo e rughe. Sul corpo suggeriamo un trattamento la mattina e uno la sera. Versare 5 o 6 gocce direttamente sulla zona interessata e massaggiare per favorire l’assorbimento. Meglio ancora se il trattamento avviene dopo un bagno o una doccia caldi.

Quali benefici ha sulla chioma e quanto dura il suoi effetto

Sui capelli suggeriamo di provare un impacco o un massaggio sul cuoio capelluto e sempre dopo avere versato qualche goccia sopra. Ma è anche possibile usare l’olio direttamente sulle punte dei capelli rovinati e sfibrati. La data di scadenza è di circa due anni dall’apertura ma suggeriamo sempre di verificare sull’etichetta riportata in confezione. Per rughe più marcate e imperfezioni assai visibili suggeriamo invece quest’altro rimedio fai da te davvero semplice da sperimentare.