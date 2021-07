Le nostre amate piante, soprattutto in estate, sono minacciate da moltissimi fattori. Il sole rischia di bruciare foglie e radici, i parassiti possono ucciderle e gli animali spesso ne sono ghiotti. Ma ci sono delle minacce ancora più nascoste e forse più pericolose: i funghi e le muffe. Molto spesso le sottovalutiamo ma è un errore davvero imperdonabile. Per questo oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo un trucchetto per preparare uno spray ottimo sia per prevenire il problema che per curare le foglie. E ne bastano poche gocce per salvare per sempre le piante da funghi e muffa.

Le proprietà dell’aceto di mele e come preparare lo spray

L’aceto di mele è uno dei migliori fungicidi presenti in natura. Le sue proprietà antimicrobiche lo rendono perfetto sia per le piante che l’uomo e la sua acidità riesce a prevenire la formazione dell’infezioni.

Preparare lo spray a base di aceto di mele è semplicissimo. Ci basterà aprire la dispensa, prendere una bottiglia con un litro d’acqua e versare dentro 4 cucchiaini d’aceto. Mischiamo bene e passiamo il composto in un contenitore spray. Siamo pronti a curare le nostre piante.

Ne bastano poche gocce per salvare per sempre le piante da funghi e muffa: come usare lo spray

Una premessa. Lo spray fai da te a base di aceto di mele è ottimo per curare macchie, muffe e funghi. Per altre patologie delle piante è meglio optare per prodotti più funzionali, sempre rigorosamente naturali.

Possiamo usarlo in due modi. Il migliore è quello di spruzzare le foglie delle piante la mattina presto per prevenire la formazione di funghi e macchie. Evitiamo di usare lo spray quando il sole è già alto. La miscela tra acido e raggi solari potrebbe rovinare per sempre le foglie. Ripetiamo il trattamento a settimane alternate per due o tre mesi e avremo un giardino sano e rigoglioso.

Se invece la pianta è già stata attaccata possiamo trattarla per più giorni consecutivi finché le macchie non spariscono. Anche in questo caso dobbiamo usare l’aceto di mele nelle prime ore della giornata.