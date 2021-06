In estate dobbiamo proteggerci dal caldo e da tutte le conseguenze che questo porta con sé. Se è vero, infatti, che si tratta di una stagione molto amata, si rivela anche un periodo insidioso. Tra i colpi di calore, la stanchezza cronica e la mancanza di energie, alcuni giorni, a causa dell’afa e dell’umidità, ogni attività sembra più complicata e faticosa. Per questo, quando possibile, dobbiamo sfruttare tutti gli aiuti che abbiamo a nostra disposizione.

Alimenti benefici

In questo ovviamente, e quindi nella lotta al caldo e alle alte temperature, esistono degli alimenti che si rivelano benefici ed estremamente efficaci. Proprio grazie a delle componenti che presentano, infatti, aiutano l’organismo ad essere forte e a combattere possibili sintomi dovuti al clima di questa stagione. E dunque, a tal proposito, oggi ne vogliamo svelare uno. Che forse, in moltissimi, ancora non conoscono.

Ne bastano due cucchiaini a colazione per sentirsi attivi e in splendida forma

Stiamo parlando della maca, una pianta erbacea originaria dei territori del Sud America. Non tutti forse lo sanno, ma questa pianta, che si trova anche in polvere in farmacia, risulta essere un ottimo elemento di aiuto nella lotta contro il caldo.

Parliamo, infatti, di una specie che presenta proprietà energizzanti. Grazie alla presenza in struttura di amminoacidi, fibre, sali minerali e tante altre componenti, dona all’organismo molte forze e una sensazione di minore stanchezza. La Maca, inoltre, invigorisce anche la nostra risposta allo stress e alla fatica e aumenta la sopportazione verso gli sforzi. Sia fisici che mentali.

Trovandosi, come detto, anche in polvere, l’ideale sarebbe consumarla a colazione, versandone due cucchiaini all’interno di un frullato di frutta. In molti hanno iniziato le proprie giornate consumando così questo alimento, con risultati veramente straordinari. Del resto, potrà sembrare incredibile, ma ne bastano due cucchiaini a colazione per sentirsi attivi e in splendida forma.