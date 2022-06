Una bella fetta di dolce è il modo migliore per affrontare pasti come la merenda e la colazione. Se poi il dolce è sapientemente preparato a casa e con la ricetta giusta, tanto di guadagnato. Non è un caso che la torta di mele sia tra le preparazioni più apprezzate di sempre. La sua ricetta è spesso un vero segreto di famiglia, che le nonne custodiscono gelosamente e tramandano solo al momento giusto. Eppure, sono numerosissime le varianti della classica torta di mele.

Quella senza farina, la torta di mele con la crema pasticcera o quella al cioccolato rappresentano solo alcuni esempi

Anche la torta di mele e yogurt è apprezzatissima per la sua speciale consistenza, ma esiste un trucco per renderla ancor più spumosa.

Gli ingredienti necessari per la ricetta (dosi per 12 persone)

280 grammi di farina 00;

3 uova medie;

190 grammi di zucchero;

un vasetto di yogurt bianco al cocco;

3 cucchiaini di cocco rapè;

80 grammi di olio di semi di mais;

3 mele;

qualche goccia di succo di limone;

una bustina di lievito per dolci.

Ne bastano 3 cucchiaini nella torta di mele e yogurt e sarà assurdamente soffice anche senza burro

Bisognerà iniziare sbucciando e tagliando le mele in fettine sottili. Aggiungere qualche goccia di limone per non farle annerire e un paio di cucchiaini di zucchero. Quindi, metterle da parte. Montare le uova con lo zucchero e aggiungere l’olio di mais poco per volta. Bisognerà ottenere un impasto omogeneo e abbastanza spumoso. A questo punto, incorporare anche lo yogurt al cocco, senza smontare l’impasto. Già quest’aggiunta renderà la torta di mele sofficissima e piacevole a ogni morso.

Perché aggiungere il cocco rapè

Il cocco rapè è il cocco grattugiato più grossolanamente rispetto alla farina di cocco e bisognerebbe conoscerne le differenze per dolci freschi e decorati. Ne bastano 3 cucchiaini nella torta di mele per renderla straordinariamente soffice e ancor più golosa. Quindi, all’impasto dapprima preparato aggiungere la farina, il lievito e il cocco rapè e lavorare tutto con le fruste. Aggiungere all’interno anche circa 1/3 delle mele e versare tutto in una tortiera apribile da 24 centimetri di diametro e foderata con carta forno. Adagiare sopra le restanti mele e, a piacere, spolverare sopra dell’altro cocco rapè. Cuocere in forno preriscaldato per 50 minuti a 180 gradi e lasciare intiepidire la torta prima di sformarla.

