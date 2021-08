È formidabile l’aiuto che ci può fornire il cibo per combattere e prevenire i più svariati problemi di salute. Non solo frutta e verdura ma anche carne, pesce e quel che beviamo sono l’arma in più per stare bene con mente e corpo. Per esempio, chi di noi avrebbe mai detto che questa nota bevanda antiossidante potrebbe aiutarci contro il cancro alla prostata? Oggi parleremo di un altro problema molto comune di uomini e donne, la pressione alta, e di un rimedio naturale per porgli fine. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un male comune di cui siamo diretti responsabili

Qualche volta avremo certamente sentito un amico o parente lamentarsi dei valori alti della sua pressione. Il problema è solitamente da imputare a uno stile di vita errato, fatto di un’alimentazione ricca di grassi e calorie e carente di fibre. Non dimentichiamoci poi che anche abitudini malsane come alcol e fumo possono innalzarne i valori. Ricordiamo che secondo l’Iss (Istituto Superiore di Sanità) una pressione nella norma dovrebbe aggirarsi tra i 120 mmHg di massima e gli 80 mmHg di minima.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ipertensione di solito non presenta sintomi chiari, ma è necessario non sottovalutarla. Le conseguenze potrebbero essere anche gravi, come il rischio di ictus e infarto. L’Iss consiglia di misurare almeno 2 volte al giorno la pressione per monitorarne i valori.

Ne bastano 3 al giorno per abbassare la pressione e curare l’ipertensione

Spesso si fa affidamento alla scienza per capire cosa possa effettivamente portarci beneficio. E a ragione. Infatti, una ricerca ha finalmente svelato qual è l’alimento di cui non possiamo fare a meno per salvaguardare la nostra salute. Si tratta dei gustosissimi kiwi. Lo studio in questione certifica che ne bastano 3 al giorno per abbassare la pressione e curare l’ipertensione.

Sono davvero sbalorditivi i benefici che può portare questo frutto che troviamo tutti i giorni al supermercato. Aggiungendo regolarmente il kiwi nella dieta di alcuni soggetti affetti da pressione sopra la norma, i ricercatori hanno scoperto che alla fine dell’esperimento i valori erano scesi. Il merito, anche se non è certo, potrebbe andare alla luteina, un antiossidante con effetti benefici sul corpo. Per questo motivo d’ora in avanti faremmo bene ad integrare più kiwi nella nostra dieta.