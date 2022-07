I tappeti sono sicuramente molto difficili da pulire. Il problema si complica ulteriormente se ci sono macchie ostinate, come quelle di caffè e olio. O, peggio ancora, se dobbiamo far sparire la pipì del cane. Ma per fortuna possiamo sfruttare un prodotto che abbiamo già in casa.

I rimedi della nonna più consigliati per pulire i tappeti

Quando si tratta di rimuovere le macchie dai tappeti, non bisogna per forza acquistare appositi prodotti. Anche gli ingredienti che abbiamo già in casa possono rivelarsi utili alleati. In particolare, fra i rimedi della nonna suggeriti più di frequente spicca il bicarbonato. Il vantaggio di questo metodo è che eliminerà non solo le macchie, ma anche i cattivi odori. Per sfruttare il bicarbonato basta spargerlo sulla macchia e lasciarlo agire per circa un’ora. Poi rimuovere la polverina con una spazzola oppure con l’aspirapolvere.

In secondo luogo possiamo provare l’ammoniaca, particolarmente indicata contro le macchie di fango. È però importante ricordare che questo prodotto va diluito: dobbiamo mescolare una parte di ammoniaca con tre di acqua tiepida. Immergiamo un panno nel liquido ottenuto e tamponiamo delicatamente la macchia. Non dovrebbe essere necessario strofinare in maniera energica. I risultati che possiamo ottenere con bicarbonato o ammoniaca sono generalmente ottimi. Ma non sempre abbiamo in casa questi prodotti, e non è detto che funzionino ogni volta. Vediamo allora qual è l’alternativa.

Ne basta una spruzzata per togliere dal tappeto le macchie di caffè, pipì e non solo senza bicarbonato né ammoniaca

Prima di svelare quale trucchetto può aiutarci contro le macchie, è bene fare una precisazione. I rimedi fai da te per le pulizie, al contrario dei prodotti appositi, sono imprevedibili. In alcuni casi rischiamo di peggiorare la situazione o rovinare irrimediabilmente tessuti e superfici. Dunque, nel caso dei tappeti, è meglio essere cauti. Se abbiamo un persiano o un altro tappeto molto caro, la soluzione migliore è rivolgersi ai professionisti. Negli altri casi è sempre consigliabile testare il rimedio della nonna su una piccola porzione del tessuto e osservare il risultato.

Una volta fatto questo test, possiamo utilizzare un prodotto inaspettato per pulire il tappeto, ossia la schiuma da barba. Ne basta una spruzzata per togliere anche le macchie più ostinate. Ecco come procedere:

tamponare la macchia con un panno pulito per assorbire il liquido in eccesso (se la macchia è ancora fresca);

applicare direttamente sulla macchia uno strato di schiuma da barba spesso circa due centimetri;

aspettare mezz’ora, in modo che la schiuma da barba possa penetrare nel tessuto e ammorbidire la macchia;

quando la schiuma da barba è sparita, sfregare leggermente l’area con una spugna inumidita d’acqua;

tamponare con un panno pulito per asciugare.

Al termine di questi passaggi le macchie dovrebbero essere sparite. Peraltro la schiuma da barba ha diversi usi alternativi: c’è chi sostiene addirittura che possa essere utile contro le scottature solari.

