Gli scarti del frutto, come buccia o polpa troppo matura, hanno davvero tanti incredibili utilizzi. Spesso, invece, quando si tratta del pomodoro, questi “scarti” finiscono velocemente in pattumiera. La Redazione intende mostrare come trasformare completamente tali scarti e usarli in modo furbo. Infatti, ne basta un cucchiaino per insaporire divinamente carne e pasta e non sprecare il pomodoro.

Si tratta della polvere di pomodoro, una sorta di preparazione vincente da usare in tantissimi incredibili modi. Dopo aver spiegato come preparare e usare la polvere di cipolla ecco, quindi, come procedere per il pomodoro.

Come si ottiene la polvere di pomodoro partendo dagli scarti

Per questa tecnica è possibile usare le bucce di pomodoro o la polpa di quelli che stanno per marcire. Bisognerà disidratarli completamente, o attraverso un essiccatore o usando il comune forno di casa. Il primo metodo è ovviamente quello più indicato e sbrigativo e sul Web esistono veramente tanti modelli a prezzi super competitivi. Chi non lo possiede, può comunque utilizzare il forno.

Prima bisognerà spremere le bucce di pomodoro con un canovaccio pulito per eliminare quanta più acqua possibile e velocizzare il processo. Bisognerà, poi, stendere gli scarti sul vassoio dell’essiccatore o su una teglia foderata da carta forno.

Suggeriamo d’impostare l’essiccatore a circa 60 gradi, mentre il forno a circa 80 gradi. Di tanto in tanto, è opportuno ruotare teglia o vassoio per un’essiccazione uniforme.

Perché ne basta un cucchiaino per insaporire divinamente carne e pasta e non sprecare il pomodoro

Occorrerà qualche ora per l’intero processo di disidratazione, anche se molto dipende dalla quantità di scarti. Comunque, bisognerà verificare che le bucce appaiano simili a carta e la polpa completamente secca e priva d’acqua. Lasciare raffreddare entrambi e frullare il tutto con un mixer da cucina ad alta velocità. Se l’essiccazione è corretta, il risultato sarà una polvere sottile e rossa. Conservare in un contenitore dotato di chiusura ermetica.

Ma come usare la polvere di pomodoro? Ecco i migliori modi per gustarla nei piatti: