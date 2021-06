L’estate porta quasi sempre con sé stanchezza e spossatezza. Non solo il caldo rende faticoso ogni movimento, ma il cambio di stagione è il migliore amico di cali di pressione e disidratazione.

Solitamente durante questo periodo ci rendiamo conto che siamo più svogliati, meno attivi e che abbiamo perso molte energie. Un integratore è la soluzione ideale per aumentare l’energia persa. Ma non sempre la soluzione ideale sono gli integratori da farmacia. Esiste un integratore naturale efficacissimo che ci aiuta a combattere stanchezza e spossatezza durante l’estate o in periodi di stress.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ne basta un cucchiaino al giorno per ritrovare energia e vitalità persa col cambio di stagione

Stiamo parlando della pappa reale. È considerata un vero e proprio concentrato di linfa vitale. È un prodotto dalla consistenza gelatinosa ricca di sostanze nutritive. Viene prodotta dalle ghiandole salivari delle api per nutrire le larve e l’ape regina. Apporta tantissime sostanze nutritive al nostro organismo come sali minerali e vitamine E, A e B. Inoltre, è un integratore naturale perfetto per chi ha bisogno di un boost di energia quando questa viene a mancare. Infine, è consigliassimo anche in casi di particolare stress in cui si ha bisogno di recuperare le forze e la concentrazione. Gli effetti sono quasi immediati, già dopo qualche giorno si riesce a percepire un aumento di forze ed energie.

Come preparare un integratore a base di pappa reale

Ne basta un cucchiaino al giorno per ritrovare energia e vitalità persa col cambio di stagione. Si può mangiare da solo o si può preparare una bevanda da bere al mattino. Si mette un cucchiaino di pappa reale in un bicchiere d’acqua e lo si fa sciogliere con un po’ di succo di limone. È ideale berlo ogni mattina mezz’ora prima dei pasti. Si può assumere a cicli mensili (1 volta al giorno per 30 giorni) proprio nei mesi del cambio di stagione. Se si vuole dare un gusto più dolce e gradevole alla pappa reale possiamo anche aggiungere un cucchiaino di miele al nostro integratore.