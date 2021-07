Molti conoscono il mirtillo per la sua incredibile bontà e per i suoi effetti positivi sul corpo. Non tutti sanno, però, che è possibile usare il mirtillo anche per mantenere la pelle elastica, allontanare le rughe e per combattere eczemi e dermatiti. La svolta è l’olio di semi di mirtillo e ne basta pochissimo sulla pelle per tenere lontane le rughe e fare il carico di vitamine. Ecco perché utilizzare l’olio di semi di mirtillo e quali incredibili benefici ha sul corpo e sulla pelle.

L’olio di semi di mirtilli ha un grandissimo potere lenitivo

Si tratta di un alleato importantissimo della pelle. Molte diete salutari ne indicano il consumo costante sotto forma di bacca. Una particolare procedura di estrazione, però, consente di ricavare un prezioso olio proprio dai suoi semi. Sono tantissimi i prodotti cosmetici per la cura di pelle e capelli che lo menzionano tra gli ingredienti utilizzati. È possibile acquistare l’essenza sia in erboristeria che direttamente sul Web.

In ciascuna bacca di mirtillo crescono numerosissimi semi con alto contenuto di Omega 3 e Omega 6. Applicare quest’olio sulla pelle sviluppa innanzitutto un effetto lenitivo e idratante. Esso semplifica anche l’assorbimento degli acidi grassi essenziali per il nutrimento della pelle. È antiossidante e svolge anche una funzione antinvecchiamento davvero rilevante. Questi, però, non sono gli unici benefici derivanti da una sua applicazione costante.

Ne basta pochissimo sulla pelle per tenere lontane le rughe e fare il carico di vitamine A ed E

I maggiori benefici dell’olio di semi di mirtillo sono arrivati con alcuni studi che dimostrerebbero la sua efficacia contro eczemi e dermatiti. L’olio in questione è il prodotto dell’estrazione in CO2 del contenuto dei semi di mirtillo nero. Applicato costantemente due volte al giorno per un mese, l’olio sembra in grado di ridurre i segni di eczemi e psoriasi della pelle.

L’olio è assolutamente naturale e il contenuto di vitamine A ed E svolge anche un’ottima protezione del corpo. Suggeriamo di valutarne dosaggio e modalità d’applicazione con uno specialista per la cura delle problematiche della pelle. L’olio è spesso protagonista di trattamenti anti age e revitalizzanti non indifferenti. Un potere molto simile a quello di queste altre bacche simili ai mirtilli che combattono l’invecchiamento cellulare.