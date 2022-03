Se vogliamo abbandonare la routine in cucina e desideriamo un piatto da veri gourmet, magari per i giorni di festa o quando abbiamo ospiti a cena, possiamo provare questa preparazione sorprendentemente squisita. E senza affannarci. Perché non è detto che cucinare bene richieda più tempo. Occorre invece sapienza nella scelta degli ingredienti e qualche attenzione nella preparazione. E il gioco è fatto. Né allo zafferano né ai funghi, ma il piatto che proponiamo è un risotto di mare super prelibato, di cui esistono infinite varianti.

Coda di rospo, cozze e gamberetti

Per 4 persone occorrono:

320 g di riso;

una coda di rospo;

500 g di cozze;

250 g di gamberetti sgusciati;

1 limone;

½ bicchiere di vino bianco secco;

una carota;

1 porro;

alloro e prezzemolo q.b.;

una bustina di zafferano;

sale e pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Per iniziare, laviamo e puliamo il pesce. Facciamo lessare la coda di rospo in acqua salata insieme alla carota, a un pezzo di porro, ad alcune foglie di alloro e a qualche spicchio di limone. Dopo 10 minuti di cottura possiamo aggiungere i gamberetti, poi facciamo bollire ancora per 10 minuti. In un tegame a parte disponiamo le cozze e le portiamo sul fuoco. Lasciamo che i molluschi si aprano, poi, senza scottarci, preleviamoli dalle valve e teniamoli da parte.

Né allo zafferano né ai funghi ma con questi ingredienti dal profumo inebriante il risotto diventa una vera delizia per il palato

Quando la coda di rospo e i gamberetti saranno cotti, scoliamoli conservando l’acqua di cottura. Filtriamo e mescoliamo l’acqua di cottura del pesce e quella delle cozze. Per questa operazione occorreranno un colino e un tovagliolo di stoffa o della carta da cucina da inserire nel colino. In questo modo il liquido sarà perfettamente filtrato senza conservare tracce di sabbia, che potrebbero compromettere il risultato finale.

In un tegame antiaderente facciamo rosolare a fuoco dolce un po’ di porro affettato sottilmente con l’olio. A questo punto aggiungiamo il riso e facciamo leggermente tostare. Versiamo il vino bianco e aumentiamo la fiamma per qualche minuto per lasciar evaporare. Aggiungiamo qualche mestolo del brodo di pesce, che dovrà essere ben caldo per non interrompere la cottura del riso. Abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere dolcemente per 20 minuti rimestando spesso e aggiungendo man mano il brodo di pesce all’occorrenza.

Dopo 10 minuti dall’inizio della cottura versiamo nel risotto le cozze e poi, gradualmente, la coda di rospo accuratamente spellata e diliscata e infine i gamberetti. Qualche minuto prima di spegnere aggiungiamo lo zafferano e mescoliamo accuratamente. Lasciamo riposare il risotto per qualche minuto a fuoco spento, quindi cospargiamo di prezzemolo tritato molto finemente e di pepe macinato. Abbiamo realizzato un favoloso piatto pronto per essere servito.

