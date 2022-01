Specialmente dopo tutte queste festività, è importante cercare di tornare alla nostra dieta abituale, evitando il più possibile dolci ed alimenti grassi.

L’alimentazione deve essere innanzitutto sana e varia, così da assumere tutti i nutrienti di cui il nostro organismo necessita.

Inoltre, per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario basterebbe questo gustosissimo ortaggio che è molto amato da grandi e piccini.

Né al vapore né in padella ecco come cucinare questo delizioso pesce ottenendo un incredibile gusto e croccantezza

Tra gli alimenti che portano molti benefici al nostro organismo troviamo il pesce, che è consigliato anche per chi è a dieta, specie quello bianco.

A volte però, a causa di mancanza di creatività o di tempo a disposizione, tendiamo a mangiare sempre il solito pesce oppure a cucinarlo sempre allo stesso modo.

Invece per esempio, potremmo alternare il merluzzo con l’insospettabile pesce che costa pochissimo ed è perfetto per pressione e colesterolo alto.

Il pesce persico è un pesce molto salutare ed è generalmente anche apprezzato dai più piccoli per il suo gusto piacevole.

Con il tempo tende però ad annoiare, se cucinato sempre nello stesso modo, per questo potremo prepararlo in modo alternativo.

Le quantità della ricetta sono ideali per due persone, per cui se in famiglia siamo più numerosi basterà aumentarle.

Per prima cosa dovremo lavare in acqua 800 grammi di filetto di persico e asciugarlo, per poi iniziare la preparazione della panatura.

Impaniamo il pesce

In una ciotola capiente dovremo mettere del pangrattato, del sale e del pepe nero in quantità prescelta, aggiungendo della paprika dolce se vogliamo dare più sapore.

Iniziamo a tritare alcuni ciuffi di prezzemolo ed aggiungiamoli al pangrattato insieme ad uno spicchio d’aglio.

Mescoliamo tutti gli ingredienti e procediamo con l’impanatura del pesce cercando di ricoprire ogni suo lato.

Per far sì che aderisca bene dovremo premere con le mani l’impanatura sul pesce, senza però esagerare con la forza.

Fatto ciò, copriamo il fondo di una teglia con della carta forno, adagiamoci il persico impanato e aggiungiamo ancora dell’impanatura, se avanzata.

Versiamo dell’olio extravergine di oliva sul pesce e, volendo, anche alcuni fiocchetti di burro; dopodiché cuociamo per mezz’ora a 180° in forno preriscaldato.

Passato il tempo necessario sarà pronto per essere servito a tavola ed essere gustato da tutta la famiglia.

Una variante

Possiamo personalizzare questa ricetta a nostro piacimento e a seconda del nostro gusto personale.

Per esempio, potremo aggiungere alla panatura anche del parmigiano grattugiato o altre spezie, come la salvia, che diano ancora più sapore alla ricetta.

