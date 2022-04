L’agnello è un tipo di carne che tipicamente viene consumato nei periodi di festa. In particolare per la Pasqua molte famiglie si dedicano alla preparazione di questo piatto che può essere cucinato in molti modi. Una delle più gustose è senz’altro il carré di agnello fritto, ovvero le costolette impanate e cotte nell’olio. Altrettanto gettonata è la preparazione dell’agnello al forno, per la quale vengono utilizzati spalla e coscia.

Se però volessimo una preparazione alternativa dell’agnello che non sia né fritta né al forno possiamo cucinare un fantastico spezzatino in padella.

Successo garantito

La preparazione della ricetta richiederà poco tempo e impegno, ma il risultato sarà eccezionale. Per lo spezzatino di agnello ci serviranno per 4 persone:

800 g spezzatino di agnello;

aglio;

erbe aromatiche (rosmarino, salvia, timo, alloro);

4 carciofi;

vino bianco.

Cominciamo la preparazione dello spezzatino dalla pulizia dei carciofi. Di fondamentale importanza sarà la rimozione delle foglie esterne che dovranno essere eliminate senza farci intimorire dallo scarto. Eliminiamo le foglie fin quando all’attaccatura il colore diventa più chiaro e tende al bianco. Fatto questo eliminiamo il gambo lasciandone 2 centimetri e tagliamo anche la cima del carciofo. Ultimo passaggio sarà quello di tagliarli a metà ed eliminare la barba interna, fastidiosa da ritrovare in bocca. Una volta mondati i carciofi mettiamoli in acqua e limone per evitare che anneriscano.

A questo punto possiamo dedicarci all’agnello.

Né al forno né fritto, ecco come cucinare l’agnello in padella insieme a dei gustosissimi carciofi

Mettiamo in un’ampia casseruola dell’olio d’oliva ed un paio di spicchi d’aglio. Facciamo prendere calore all’olio e quando sarà pronto aggiungiamo in padella i pezzi di agnello insieme alle erbe aromatiche. Il tutto dovrà rosolare bene, fin quando sull’agnello non comparirà la crosticina ricca di gusto. Quando l’agnello sarà ben rosolato, sfumiamo con del vino bianco e attendiamo che l’alcol sia evaporato per aggiungere i carciofi. Diamo un’ultima mescolata al tutto, abbassiamo la fiamma e mettiamo il coperchio lasciando che lo spezzatino cuocia per un’oretta.

Ricordiamo di tanto in tanto di dare un’occhiata e mescolare e, qualora risultasse troppo asciutto, possiamo aggiungere un mestolo di brodo o acqua calda.

Trascorsa un’ora l’agnello sarà cotto a puntino e dalla padella verranno fuori i profumi della carne e delle erbe aromatiche. Un piatto semplice ma dalla grande qualità gustativa.

