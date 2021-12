Chissà quante volte nella vita ci sarà capitato di sentire un senso di vomito improvviso, preceduto dalla nausea. Ci riferiamo ad entrambi i sessi, senza considerare le donne quando viene annunciata l’imminente gravidanza. Nausea e vomito una volta ogni tanto possono anche starci. Non ci stiamo certo bene, ma si legano a episodi isolati come potrebbero essere un’indigestione o un virus intestinale. Ben più grave sarebbe il caso in cui si presentassero spesso. Allora sarebbe il caso di sentire un dottore. Nausea improvvisa e senso di vomito potrebbero nascondere più di un problema che sarebbe riconducibile anche a questa malattia.

Stress ed emicrania

Se è vero che 1 abitante adulto della terra su 3 avrebbe dichiarato di soffrire di stress, il mal di testa spesso si accompagna. L’emicrania è uno dei fattori scatenanti della nausea e anche del senso di vomito. Tecnicamente, infatti il vomito nasce con un meccanismo abbastanza complicato che parte dal nostro cervello. E più precisamente dal cosiddetto “centro bulbare”. Da qui partono gli stimoli alle ghiandole salivari, ma anche all’addome e ad altre zone come stomaco ed esofago. E parte il conato di vomito.

Nausea improvvisa e senso di vomito potrebbero nascondere più di un problema che sarebbe riconducibile anche a questa malattia

Come sostengono però anche gli esperti, la situazione cambia se il vomito è presente abbastanza spesso ed è accompagnato da altri sintomi. Come:

la colorazione gialla della pelle che prende il nome di ittero. Quello, per intenderci, che accompagna spesso il neonato alla nascita;

dei forti dolori lombari;

difficoltà a trattenere il cibo e le bevande che assumiamo.

In questi casi, come ricorda la medicina, conviene chiedere un consulto medico. Potrebbero infatti esserci dietro a questi episodi malattie importanti come la pancreatite o i calcoli renali.

Attenzione poi al vomito a getto

Sperando di non arrivarci mai, c’è un tipo particolare di vomito che potrebbe anticipare guai ancora più seri. È il “vomito a getto”. Come quello che vediamo anche nei film horror, che sembra proprio “uno sparo e se ne va lontano”. Solitamente non viene anticipato dalla nausea e non è legato ai pasti e al mangiare. Potrebbe nascondere, come ricordano i medici, addirittura un tumore o un’emorragia cerebrale.

