Comprare naturale, ecologico e sostenibile in tutti i sensi, dalla verdura, alla borsa, dai prodotti per capelli a quelli per gli animali: basta conoscere e destreggiarsi tra tutte le realtà eco-friendly. Naturale ecologico e sostenibile, ecco l’eco-shopping, scopriamolo insieme!

Cos’è l’eco-shopping?

L’eco-shopping è anzitutto una filosofia di vita. Se si inizia a vivere in modo ecologico ed ecocompatibile, ci si renderà conto che a poco a poco subentrano delle importanti trasformazioni nello stile di vita quotidiano. Anzitutto si dimezzeranno gli acquisti.

Chi compra in modo attento sa cosa vuole portare a casa. In tutti i sensi. Non è la quantità infatti che fa la differenza, ma la qualità. Così non si baderà tanto al numero di paia di scarpe acquistate o al dettaglio all’ultima moda, ma si osserverà la provenienza e si imparerà a conoscere davvero il materiale. Eco-shopping in questo senso è sinonimo di rispetto e attenzione negli acquisti.

Spendere meno

Secondariamente, da una rapida carrellata trasversale su vari siti che promuovono la spesa ecologica, ci si rende conto che eco-shopping è spesso sinonimo di non-shopping. Ma bensì di swap, ovvero scambio, baratto. Il baratto sta davvero diventando un fenomeno sociale. Ha infatti già trovato ampia diffusione nelle case degli italiani, giovani e meno giovani.

Non è infatti solo il bisogno di abiti o altro che fa sì che la gente si ritrovi per scambiarsi le cose. Ma il trovarsi per dare e ricevere i propri averi è diventato anche un importante momento di socializzazione e di aggregazione. Nonché di divertimento, un punto di incontro che avvicina le persone, di fronte a un periodo difficile e di grande cambiamento economico e non solo. Eco-shopping diventa qui sinonimo di riuso. Infine chi compra eco, è spesso una persona che ama le cose fatte a mano, come si faceva una volta, e che apprezza la creatività.

Tra gli scaffali dei negozi di eco-shopping non mancano accessori, borse, magliette, abiti e oggetti per la casa realizzati a mano, spesso con prodotti che altrimenti farebbero una triste fine. Senza dimenticare che dietro certi lavori ci può essere anche l’operato di un bravo designer o di un creativo. L’eco-shopping diventa quindi uno stile, una tendenza.

Naturale ecologico e sostenibile, ecco l’eco-shopping online

Sono ormai molti i negozi on-line, le associazioni e le piattaforme web che possono indirizzarci verso acquisti eco. Da qui si può avviare una comoda ricerca dell’eco-negozio più vicino a casa, a seconda del prodotto di cui si ha bisogno.

Tra queste realtà, per esempio, c’è Atelier del Riciclo dove, oltre a fare eco-shopping, si possono barattare abiti, accessori moda, bijoux e piccoli oggetti d’arredo. Per rinnovare il proprio guardaroba e il look della propria casa a costo zero.

Per chi vuole condurre uno stile di vita ecosostenibile, esiste anche AcquistiVerdi. Un vero e proprio catalogo on-line di eco-shopping per cercare i prodotti e servizi ecologici e contattare direttamente le aziende produttrici. Qui, navigando per categoria merceologica, è possibile vedere le aziende che producono e distribuiscono quella determinata tipologia di prodotto eco.

Nell’Emporio Ecologico, altro sito di eco-shopping, c’è di tutto. Dagli alimentari, alla salute del corpo, agli accessori per i bambini, persino i prodotti per gli animali, cani e gatti.

Mentre, se tendete a un eco-shopping fantasioso, Ecofatti commercia in seggioloni per bambini in cartone riciclato, portapenne realizzati con i floppy disks, sottobicchieri fatti coi vecchi circuiti. O lampade interamente costruite con audiocassette riciclate.

Sul sito di L’eco bottega, invece, potrete trovare e acquistare direttamente tutti i prodotti eco e bio italiani. Dall’abbigliamento ai profumi, dai giochi ai detersivi, dai gioielli alle riviste e molto altro ancora.