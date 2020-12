Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È noto che il regalo di Natale 2020, più gettonato dagli innamorati che non abitano nello stesso Comune, non prevedrà shopping. Ma il pagamento del tampone Covid (ciascuno il suo e fatto all’ultimo momento). E la condivisione della multa da 400 euro per quello dei due che rischia di essere fermato dalle Forze dell’Ordine.

Ma se si volesse essere ligi al Decreto, come previsto, ecco cosa fare per il Natale e Capodanno per coppie a distanza: come trascorrerli comunque insieme. Seguire i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa è meglio che farsi una semplice telefonata.

Dolce relax in contemporanea

Natale e Capodanno per coppie a distanza, come trascorrerli comunque insieme. I giorni di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio potrebbero prevedere alcune attività in contemporanea.

Come il bagno con le candele e le palle frizzanti. Oppure la doccia emozionale con massaggio all’olio essenziale, fatto in casa dall’amato bene, che lo spedisce per tempo. Non c’è niente di più confortante di un sorriso in arrivo da qualcuno che ci chiama dalla vasca da bagno. O con addosso l’accappatoio che gli abbiamo inviato.

Natale e Capodanno per coppie a distanza come trascorrerli comunque insieme

Prima di tutto, vestiamoci per festeggiare. Tutti in pigiama e vestaglia con la sciarpa al collo. Oppure tutti in nero con un dettaglio rosso o scozzese. Oppure tutti in stile alta montagna, con maglione e pantofole di pile. O, ancora, tutti in stile Hawaii, vale a dire pareo, bermuda, camicie a fiori.

Ogni stile ha il suo make-up: ma un bel dettaglio speciale ci vuole sempre. Perché focalizza lo sguardo proprio lì, sui capelli, la barba, sugli occhi truccati o sul rossetto rosso sulle labbra.

Giochi e regali sotto l’albero

I regali sotto l’albero devono arrivare per tempo, quando ci separano più di mille miglia. Ovviamente si apriranno in contemporanea, alla mezzanotte. Però prima come inganniamo il tempo?

Bisogna organizzare bene la serata. In attesa della mezzanotte si gioca a carte, a tetris, a scacchi online, su una delle tante piattaforme condivisibili. Poi si guardano insieme le foto di coppia o quelle dell’infanzia. Ciascuno dei due realizza un power point o un piccolo filmato da inviare a un certo orario e poi si commentano insieme.

Da una parte, si mangiano i cioccolatini con dentro il biglietto d’amore e, dall’altra, i biscotti cinesi con dentro il motto che va bene per tutti. Dopo l’apertura dei regali, si beve insieme (champagne, cioccolata calda) e si gustano dolci e frutta (fresca o secca).

San Silvestro a sorpresa in collegamento Skype o Zoom

Se è l’oceano a dividere chi si ama, il cenone in collegamento Skype o Zoom è una tristezza. Ma le cose cambiano se uno dei due innamorati organizza una sorpresa: durante tutta la serata, ci saranno una decina di collegamenti con amici, parenti e conoscenti, per rallegrare continuamente il party virtuale privato.

Qualcuno ci insegna ad aprire le ostriche, un altro ci mostra i suoi fuochi d’artificio. E quelli in zone Covid free mandano gli auguri di gruppo. Quelli che accetteranno con serietà l’impegno del collegamento, si possono premiare in anticipo. Inviando loro un regalino (una cravatta, un fermaglio per capelli, una bottiglia di vino, un decoro per la tavola in un certo colore, es. fucsia, blu elettrico, rosso) da mostrare durante la conversazione.

Tutto sommato, non sarà un Capodanno da dimenticare.