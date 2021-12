Il 2022 è ormai alle porte e mancano pochi giorni all’avvento di questo nuovo anno. Tuttavia, ci sono ancora le festività natalizie da vivere, si spera, con la giusta serenità e tranquillità.

Anche se per tante persone la situazione è ancora molto difficile, per altri questi giorni saranno all’insegna della spensieratezza.

Infatti, anche secondo l’oroscopo ci saranno dei segni zodiacali che trascorreranno un Natale ed un Capodanno pieno di gioia. Vediamo insieme quali saranno, quindi, i segni più fortunati dello zodiaco in quest’ultima settimana dell’anno.

Natale e Capodanno col botto per questi 3 segni zodiacali che la sorte premierà anche nel 2022

Uno dei segni che avrà più fortuna in questi ultimi giorni di dicembre sarà il Toro.

Dopo un mese non proprio esaltante a causa dell’opposizione di Giove e Saturno, a Natale e Capodanno non dovrebbero esserci problemi. Questo perché l’influenza di Venere e Mercurio si farà sentire, andando a migliorare la situazione in famiglia.

Soprattutto il 25 dicembre, con l’arrivo anche della Luna, una passione e una sintonia che sembravano ormai perse travolgeranno le coppie.

I sentimenti, inoltre, ritorneranno ad essere decisivi anche per quanto riguarda i single. Infatti, soprattutto a Capodanno, potrebbero capitare delle situazioni favorevoli per trovare finalmente l’anima gemella.

Non va dimenticato, inoltre, che questi ultimi giorni saranno decisivi anche per l’andamento del 2022, che secondo le previsioni sarà molto favorevole per il Toro.

C’è chi è fortunato nel gioco

Un altro segno che uscirà rinvigorito da queste vacanze natalizie sarà l’Acquario. Continuerà infatti il suo periodo positivo, già avviato all’inizio di dicembre e che, probabilmente, durerà per tutto il 2022.

Infatti, per il prossimo anno l’oroscopo prevede nuove opportunità di lavoro e tantissima fortuna, anche in amore.

Durante il giorno di Natale e di San Silvestro, poi, la dea bendata potrebbe addirittura regalare una grossa vincita in denaro. Quindi, occhio alle tombolate e alle lotterie, perché potrebbero arrivare molte soddisfazioni.

E chi invece nell’amore

Il terzo segno più fortunato dei prossimi giorni sarà quello dei Pesci. Nell’ultima parte di dicembre Giove prenderà il posto di Marte e la fortuna inizierà a dare ben presto i suoi frutti.

La sua influenza positiva non andrà a invadere soltanto la sfera economica ma anche, e soprattutto, quella sentimentale.

Infatti, ci sarà tanto spazio per la passione, la sensualità e la complicità all’interno della vita di coppia. I più intraprendenti potrebbero addirittura approfittarne per regalarsi una romanticissima fuga d’amore.

Anche per i single è arrivato il momento di metter da parte la timidezza ed essere più audaci, perché avranno sicuramente ricompense per i loro sforzi. In attesa, ovviamente, del 2022 che sarà un anno veramente molto positivo per questo segno zodiacale.

Quindi, Natale e Capodanno col botto per questi 3 segni zodiacali che la sorte premierà anche nel 2022.