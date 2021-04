I giorni di festa soprattutto se costretti in casa per la pandemia possono generare il famigerato rischio noia. I bambini, poi, non potendo giocare con amichetti o cugini diventano spesso irrequieti o al contrario apatici, ipnotizzati davanti agli schermi dei dispositivi.

Urge allora un passatempo da svolgere tutti insieme. Anche quest’anno varrà il motto “Natale con i tuoi, Pasqua con i tuoi”: gli antidoti alla noia per una giornata divertente li suggerisce la tradizione italiana.

Qui si trovano le istruzioni per organizzare una caccia alle uova a distanza con parenti e amici. Di seguito, invece, spiegheremo un gioco divertente per grandi e piccini.

La pecheneda

Si tratta della pecheneda (com’è denominato nelle Valli Dolomitiche) o s’ciapì (come invece chiamato nel Gardesano).

Materiale occorrente: uova sode dipinte con colori alimentari in modo da poterle poi mangiare e un cestino.

La pecheneda è un gioco a squadre o uno contro tutti. Si gioca in questo modo.

Un giocatore tiene in mano un uovo sodo e un altro gli si avvicina cercando di rompere l’uovo dell’avversario. Quando una delle due uova si rompe allora il giocatore con l’uovo meno resistente consegna il bottino (l’uovo sodo frantumato). E avanti con un altro sfidante!

Vince chi riesce a racimolare più uova sode dipinte e mantiene il proprio uovo integro.

Le uova rotolanti

Un altro gioco divertente è quello delle uova rotolanti, un gioco della tradizione pasquale sicula. In Sicilia dopo aver mangiato le cuddure (ciambelle ripiene con un uovo sodo all’interno) rimanevano le uova sode. Queste venivano utilizzate per una gara davvero particolare.

Si allestisce un percorso in casa o in giardino e si dota ogni partecipante di un cestino con delle uova sode. A questo punto si parte. I giocatori dovranno far rotolare lungo tutto il percorso l’uovo. Quando quest’ultimo si rompe occorre cambiare uovo.

Vince chi riesce a portare a termine tutto il percorso con il minor numero di uova rotte e nel più breve tempo possibile.

Questi giochi faranno trascorrere delle ore in totale serenità con i figli anche quando siamo costretti fra le mura domestiche.

Ovviamente si possono organizzare anche dei challenge, delle gare in videoconferenza con parenti e amici.

Natale con i tuoi, Pasqua con i tuoi: gli antidoti alla noia per una giornata divertente conquisteranno grandi e piccini.