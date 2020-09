Naso perfetto senza chirurgia grazie a una forchetta.

Se non ami il tuo naso, pensaci due volte prima di sottoporti alla rinoplastica. Non solo perché ogni naso è bello nella sua unicità. Ma anche perché puoi valorizzare il tuo naso con alcuni semplici trucchetti fai-da-te.

E se ti dicessimo che per uno di questi rimedi casalinghi basta un utensile che puoi trovare in cucina? Ieri ti abbiamo svelato i cinque segreti per truccarti con un cucchiaio. Oggi è il turno di un’altra posata: ti spiegheremo come ottenere un naso perfetto senza chirurgia grazie a una forchetta.

Assottigliare il naso con il contouring

Se vuoi evitare di sottoporti a una procedura costosa e permanente, il tuo più prezioso alleato è il contouring. Questa tecnica di make-up permette infatti di esaltare le caratteristiche che più ami del tuo viso. Allo stesso tempo, ti consente di correggere quelli che consideri dei difetti. Uno dei risultati che puoi ottenere grazie al contouring è proprio un naso più piccolo e sottile.

Tutto ciò è possibile grazie a giochi di luci e ombre su specifiche zone del viso. Per realizzarli non hai bisogno di una make-up artist: puoi applicare il contouring da sola. Se non sei un’esperta, però, questo look ti sembrerà difficile: non è scontato individuare le zone del viso da illuminare e quelle da mettere in ombra. È qui che entra in gioco la forchetta.

Come usare la forchetta

Se hai bisogno di una mano per realizzare il contouring, usare un oggetto che hai in casa come guida è un trucco geniale. Per un naso perfetto senza chirurgia grazie a una forchetta, segui questi passaggi:

scegli una forchetta con quattro rebbi; appoggia i denti della forchetta in verticale sul tuo naso (lo spazio fra i due denti interni deve essere esattamente al centro del tuo naso); usa un pennello per applicare del fondotinta scuro nei due spazi esterni creati dai rebbi della forchetta; applica del correttore di tonalità chiara nello spazio fra i due denti interni; rimuovi la forchetta e usa un pennello per sfumare le linee che hai realizzato.

È fatta: il tuo naso apparirà più piccolo e sottile!